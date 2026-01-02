2 जनवरी 2026,

बिजनोर

कपड़े खरीद रही लड़की की गर्दन पर नकाबपोश ने रखा चाकू, बोला- 1 लाख रुपए और बाइक दो

Bijnor market hostage incident : बिजनौर बाजार में कपड़े खरीद रही लड़की के गले पर एक नकाबपोश युवक ने चाकू रख दिया। आरोपी लड़की से बोला, एक लाख रुपए और बाइक दो।

बिजनोर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 02, 2026

नकाबपोश ने लड़की की गर्दन पर रखा चाकू, PC- Video Grab

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद कस्बे में नए साल की पूर्व संध्या पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। बुधवार शाम करीब 7 बजे व्यस्त बाजार में विंटर क्लोदिंग सेल के दौरान एक नकाबपोश युवक ने कपड़े खरीद रही नाबालिग लड़की को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। आरोपी ने लड़की के गले पर चाकू रखकर 1 लाख रुपये और एक बाइक की मांग की। करीब 30 मिनट तक चले इस ड्रामे से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ रेलवे स्टेशन रोड पर कपड़ों की दुकान से शॉपिंग करके लौट रही थी। तभी नकाब में मुंह ढके युवक ने अचानक पीछे से आकर लड़की के गले पर चाकू रख दिया। आरोपी नशे में धुत लग रहा था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था कि वह जेल जाना चाहता है। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जान से मार देगा। इससे बाजार में भगदड़ मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई।

तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस

नए साल पर गश्त कर रही पुलिस टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। नजीबाबाद सर्किल ऑफिसर (सीओ) नितेश प्रताप सिंह और एसएचओ राहुल सिंह की अगुवाई में पुलिस ने पहले आरोपी को समझाने की कोशिश की। जब वह नहीं माना तो सतर्कता से उसे काबू में लिया। पुलिस ने आरोपी के हाथ से चाकू छीनकर लड़की को सुरक्षित छुड़ा लिया। लड़की को संघर्ष में मामूली चोट आई, जिसके बाद उसे और उसकी सहेलियों को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। परिवारवाले भी मौके पर पहुंच गए।

बाराबंकी का रहने वाला है आरोपी

पकड़े गए आरोपी की पहचान अजीत (उम्र करीब 24 साल) के रूप में हुई है, जो बाराबंकी जिले के सूरजपुर गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह शाम को ट्रेन से नजीबाबाद आया था। पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह बाराबंकी से यहां क्यों आया और वारदात के पीछे असली मकसद क्या था। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jan 2026 10:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / कपड़े खरीद रही लड़की की गर्दन पर नकाबपोश ने रखा चाकू, बोला- 1 लाख रुपए और बाइक दो

