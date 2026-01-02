कपड़े खरीद रही लड़की की गर्दन पर नकाबपोश ने रखा चाकू, बोला- 1 लाख रुपए और बाइक दो

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद कस्बे में नए साल की पूर्व संध्या पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। बुधवार शाम करीब 7 बजे व्यस्त बाजार में विंटर क्लोदिंग सेल के दौरान एक नकाबपोश युवक ने कपड़े खरीद रही नाबालिग लड़की को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। आरोपी ने लड़की के गले पर चाकू रखकर 1 लाख रुपये और एक बाइक की मांग की। करीब 30 मिनट तक चले इस ड्रामे से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।