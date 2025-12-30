तुम उसे बाबू कह रही थी, है ना! अभिषेक को छोड़ेगी या…दो लड़कियों की सड़क पर भिडंत, पटक-पटककर पीटा

वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद कपड़े पहनी एक लड़की, काले कपड़े पहनी दूसरी लड़की को सड़क पर गिरा देती है। वह उसके बाल पकड़कर घसीटती है और बार-बार थप्पड़ मारती है। लड़की हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आती है फिर भी उसके सीने और सिर पर लात-घूंसे मारते हुए दिखा रही है। वहीं तीसरी लड़की पूरी घटना का वीडियो बनाती रहती है और बीच-बीच में वह भी पीड़ित लड़की को लात मारती दिखती है। वीडियो में हमलावर लड़की पूछती है कि क्या वह अभिषेक को छोड़ेगी या नहीं। तुम अभिषेक से क्या कह रही थी? तुम उसे बाबू कह रही थी, है ना? तुम उसे बता रही थी कि तुम उससे पहले कहीं मिली थी। स्काई लॉन में मिली थी।