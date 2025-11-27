रोहिणी घावरी ने बता दी मुजफ्फरनगर रैली में न आने की वजह, प्रूफ भी दिया

सोशल मीडिया पर सांसद चंद्रशेखर को रोहिणी घावरी ने चैलेंज किया था कि वह उनकी रैली में जाएंगी। लेकिन, वह नहीं पहुंची। रोहिणी ने मंगलवार यानि 25 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा था - अब मैं भी रैली में शामिल हो रही हूं। जो होगा देखा जाएगा। चंद्रशेखर खुद मुझे सुरक्षा देंगे, क्योंकि मुझे खरोंच भी आई तो वे जेल जाएंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी के ऐलान करने के बाद रैली में हंगामा होने की पूरी उम्मीद थी। रोहिणी की सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट था। लेकिन, मुजफ्फरनगर की रैली में रोहिणी नहीं आई थीं।