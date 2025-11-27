रोहिणी घावरी ने बता दी मुजफ्फरनगर रैली में न आने की वजह, प्रूफ भी दिया

रोहिणी घावरी ने रैली में न आने पर दिया जवाब, PC- X
बिजनौर : मुजफ्फरनगर की सांसद चंद्रशेखर की रैली में वादा करने के बाद भी डॉ. रोहिणी घावरी नहीं पहुंची। डॉ. रोहिणी घावरी के रैली में न पहुंचने पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे थे कि वह रैली में क्यों नहीं पहुंची। अब रोहिणी घावरी ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और रैली में न आने का प्रूफ भी दिया है।
डॉ. रोहिणी घावरी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा परमिट रीन्यू न होने के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मुझे अनुमति नहीं मिली। यात्रा प्रतिबंध लग जाता तो भारत में ही फंस जाती और स्विट्जरलैंड नहीं लौट पाती, नौकरी भी चली जाती। इसी बात का चंद्रशेखर रावण फायदा उठाता और केस न करने का दबाव बनाता। वह तो सिर्फ मेरी कमजोरी की तलाश में है कि कैसे मुझे दबाया जा सके, कैसे मैं चुप हो जाऊं।
रोहिणी घावरी ने आगे लिखा, चंद्रशेखर जानता है 2026 में यह मामला बहुत गरमाएगा, इस मुद्दे की वजह से इसकी राजनीति पर काफी असर भी पड़ेगा, इसलिए वह पूरी तरह से बचने की कोशिश कर रहा है। इसकी राजनीति खत्म होगी इसलिए पूरी कोशिश कर रह रहा बचने की। मुझे सभी बुद्धिजीवियों ने समझाया लंबी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है।
रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दो दिन पहले ही दिल्ली जाकर आया है। पूरी तैयारी कर लिया था कि कैसे मुझे एयरपोर्ट पर रोका जाए। चंद्रशेखर के समर्थक पूरे दिन एयरपोर्ट पर डटे रहे।
रोहिणी का कहना है कि, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूं। मैं सांसद चंद्रशेखर की तरह धोखेबाज नहीं हूं जो अपने समाज और परिवार को धोखा दूं। अगर मुझे समझौता करना होता तो अबतक यह लड़ाई नहीं लड़ रही होती। मेरी यह लड़ाई मिसाल बनेगी, जब कोई लड़की ईमानदारी से लड़ती है तो उसकी जीत होती है।
सोशल मीडिया पर सांसद चंद्रशेखर को रोहिणी घावरी ने चैलेंज किया था कि वह उनकी रैली में जाएंगी। लेकिन, वह नहीं पहुंची। रोहिणी ने मंगलवार यानि 25 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा था - अब मैं भी रैली में शामिल हो रही हूं। जो होगा देखा जाएगा। चंद्रशेखर खुद मुझे सुरक्षा देंगे, क्योंकि मुझे खरोंच भी आई तो वे जेल जाएंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी के ऐलान करने के बाद रैली में हंगामा होने की पूरी उम्मीद थी। रोहिणी की सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट था। लेकिन, मुजफ्फरनगर की रैली में रोहिणी नहीं आई थीं।
सांसद चंद्रशेखर और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच विवाद चल रहा है। रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, शादीशुदा होने की बात छिपाने, फ्रॉड केस करके कॅरियर बर्बाद करने, सुसाइड के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
