‘मेरी बीवी के लिए गंदी बात कहता है’, दोस्त ने पत्नी की अदला-बदली का भी बनाया दबाव; खौफनाक अंजाम

आरोपी संदीप देहरादून सचिवालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत है। पुलिस पूछताछ में संदीप ने बताया कि सुरेंद्र उसका पुराना दोस्त था, जिससे उसने करीब 80 हजार रुपये भी ले रखे थे। आरोप है कि सुरेंद्र उसकी पत्नी को लेकर अक्सर अश्लील टिप्पणियां करता था और वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाता था। साथ ही सुरेंद्र की आपराधिक प्रवृत्ति के कारण संदीप खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर संदीप ने अपने दोस्त सुरेंद्र की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।