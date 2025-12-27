27 दिसंबर 2025,

बिजनोर

‘मेरी बीवी के लिए गंदी बात कहता है’, दोस्त ने पत्नी की अदला-बदली का भी बनाया दबाव; खौफनाक अंजाम

Crime News: दोस्त ने अपने दोस्त पर पत्नी की अदला-बदली का दबाया बनाया। साथ ही अश्लील टिप्पणियां भी की है। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Dec 27, 2025

pressured to wife swapping friend brutally murders his friend crime news

पत्नी की अदला-बदली का दबाव बनाने का खौफनाक अंजाम। फोटो सोर्स-AI

Crime News: देहरादून सचिवालय में तैनात एक सफाईकर्मी ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोप है कि मृतक दोस्त आरोपी पर वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बना रहा था। साथ ही उसकी पत्नी को लेकर अश्लील टिप्पणियां भी करता था। इन हरकतों से मानसिक रूप से परेशान होकर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिजनौर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी संदीप ने अपने दोस्त सुरेंद्र की हत्या की है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कई सालों से देहरादून में रह रहा था सुरेंद्र

ASP सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह के मुताबिक, 21 दिसंबर की शाम हरिद्वार–काशीपुर नेशनल हाईवे पर नजीबाबाद बाईपास के पास एक शव बरामद हुआ था। जांच में शव की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो गांव हरचंदपुर, थाना नांगल का निवासी था। ASP सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि सुरेंद्र बीते कई सालों से देहरादून में रह रहा था।

उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह सुरेंद्र बाइक से अपने गांव हरचंदपुर पहुंचा था। उसके गांव आने की जानकारी उसके दोस्त संदीप, निवासी नालापानी रोड, थाना डालनवाला (देहरादून) को पहले से थी। तय योजना के तहत संदीप बस से पहले रुड़की, फिर हरिद्वार और उसके बाद मंडावली पहुंचा। मंडावली में उसकी मुलाकात सुरेंद्र से हुई। इसके बाद दोनों नजीबाबाद पहुंचे।

ईंट से वार कर हत्या

नजीबाबाद बाईपास पर सुनारोवाली के पास दोनों ने शराब पी ली। इसी दौरान संदीप ने ईंट से वार कर सुरेंद्र की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को जैकेट डालकर जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन गश्त पर मौजूद दो सिपाही मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी वहां से फरार हो गया।

अश्लील टिप्पणियां करता था आरोपी

आरोपी संदीप देहरादून सचिवालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत है। पुलिस पूछताछ में संदीप ने बताया कि सुरेंद्र उसका पुराना दोस्त था, जिससे उसने करीब 80 हजार रुपये भी ले रखे थे। आरोप है कि सुरेंद्र उसकी पत्नी को लेकर अक्सर अश्लील टिप्पणियां करता था और वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाता था। साथ ही सुरेंद्र की आपराधिक प्रवृत्ति के कारण संदीप खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर संदीप ने अपने दोस्त सुरेंद्र की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या के तरीकों के बारे में ली जानकारी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी संदीप ने क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या के ऐसे तरीकों को बारे में सोचा, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। इसी वजह से वह रविवार को सुरेंद्र के साथ नजीबाबाद नहीं आया और सीधे रुड़की पहुंचा। यहां उसने अपने भाई की दुकान से सफेद जैकेट खरीदी। साथ ही उसने अपना फोन रुड़की में ही रख दिया। जिससे उसकी लोकेशन रुड़की में ही बनी रहे। पूरे मामले का खुलासा बिजनौर पुलिस ने किया है।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / ‘मेरी बीवी के लिए गंदी बात कहता है’, दोस्त ने पत्नी की अदला-बदली का भी बनाया दबाव; खौफनाक अंजाम

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

