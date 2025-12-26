मेरठ से प्रयागराज पहुंचने का आधा हो जाएगा समय! गंगा एक्सप्रेस-वे का पूरा हुआ काम; 12 जिलों से सीधी कनेक्टिविटी

गंगा एक्सप्रेस-वे का लाभ दिल्ली से आने-जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के लिए सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में 1,246 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं के लिए 1,865 करोड़ रुपये की राशि भी निर्धारित की गई है।