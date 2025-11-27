Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘मेरा वाला सुहागरात मना रहा…’ स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बीच RJ महवश का वीडियो आया सामने

Viral Instagram Video: स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, इस बीच आरजे महवश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 27, 2025

'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मु 'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामनेच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामने

स्मृति ,पलाश मुच्छल और RJ महवश (सोर्स: X @Mahi_729)

Smriti Mandhana And Palash Muchhal Cheating Rumors: इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंम्पोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद चीटिंग की कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। जहां एक ओर दोनों के परिवार में मेडिकल इमरजेंसी को शादी टलने का कारण बताया जा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर पलाश पर कई तरह के चीटिंग के आरोप भी लग रहे हैं।

साथ ही, कई तरह के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें पलाश कथित तौर पर एक लड़की से स्विमिंग के लिए अकेले मिलने को कहते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच, RJ महवश ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो धोखेबाज लड़कों पर कमेंट करती नजर आ रही हैं।

RJ महवश का वीडियो आया सामने

RJ महवश ने बुधवार यानी कल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो के जरिए लड़कों के धोखा देने वाले बिहेवियर का मजाक उड़ाया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। RJ महवश ने कहा, "मर्द भी बड़ी प्यारी चीज होती है… जब पूछो सिंगल हो वो हमेशा हां बोलेंगे, देखो भाई मुझे सच और झूठ का तो नहीं पता पर मेरी शादी के वक्त मैं एक हफ्ते पहले ही अपना दूल्हा लॉन्च कर दूंगी इंटरनेट पर और इसके बाद अगर मेरा वाला कही भी, जिसके भी डीएम में या पर्सनल सुहागरात मना रहा होगा ना प्लीज गर्ल्स प्लीज आके मुझे जरूर बताना।"

RJ महवश ने ये साफ शब्दों में बताया

इतना ही नहीं, RJ महवश ने ये साफ शब्दों में बताया कि वो अब किसी पर भी अंधा ट्रस्ट नहीं करतीं और उन्होंने लड़कियों को आगाह किया कि वो ये ना सोचें कि शादी हो रही है तो कैसे टूटेगी या लड़की उस पर ट्रस्ट करती है। महवश ने आगे बताया, 'नहीं मैं दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं किसी के लिए ये नहीं कहती हूं कि ये बंदा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भाई, कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है।'

उन्होंने लड़कियों को सलाह दी कि अगर उन्हें अपने पार्टनर के चीट करने के स्क्रीनशॉट मिलें, तो उन्हें पब्लिक करें या उन्हें भेज दें। उन्होंने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि अगर 'डिसअपीयरिंग मैसेज' या 'स्नैपचैट' पर बात हो, तो दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लें, "बस शादी से पहले बता देना, सुहागरात से पहले भी बता दोगे तो चलेगा। बस बचा लेना दोस्तों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।”

वीडियो वायरल पर आए कमेंट्स

RJ महवश के ये वीडियो वायरल होते ही फैंस के कमेंट आने शुरू हो गए। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "इंस्पायरड बाय स्मृति मंधाना।'' तो दूसरे ने कमेंट किया, "ये पलाश की बात हो रही है, क्या।" साथ ही तीसरे यूजर ने लिखा, "सबको फुटेज मिलेगा।" बता दें, शादी टलने की वजह को लेकर अभी भी कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कपल की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म है।

