बॉलीवुड

पलाश मुच्छल संग ‘स्क्रीनशॉट’ लीक करने वाली लड़की ने फिर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरी और पलाश की…

Smriti Mandhana Palash Muchhal: पलाश मुच्छल ने जिस लड़की से फ्लर्टी चैट की थी, उसने एक बार फिर पोस्ट शेयर किया है और बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि ये कब की बातचीत है और इसमें उन्होंने स्मृति मंधाना का भी जिक्र किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 26, 2025

girl who leaked screenshots with Palash Muchhal again big revelation said me and Palash not a friend

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना

Palash Muchhal: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल पर धोखा देने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक लड़की ने पलाश के साथ फ्लर्टी चैट के स्क्रीनशॉट लीक किए थे, जिसके बाद खबर फैली की पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं। अब इसी बीच उस लड़की ने कुछ और बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने पलाश और अपनी बातचीत को लेकर जो लिखा उसे पढ़कर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

पलाश मुच्छल को लेकर फिर हुआ बड़ा खुलासा (Palash Muchhal Smriti Mandhana)

पलाश मुच्छलको लेकर जिस लड़की ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। उसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। उनसे पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं वही इंसान हूं जिसने चैट पोस्ट की थी, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी पहचान सामने आए, और मैं कुछ बातें साफ करना चाहती हूं कि मेरी और पलाश की चैट मई और जुलाई 2025 की हैं। ये चैट सिर्फ एक महीने तक चली थीं।

महिला ने आगे लिखा, "मैं पलाश के साथ किसी भी तरह से नहीं हूं, और मैं उससे कभी नहीं मिली, लोग पूछ रहे थे कि तुम्हें अब यह सब बताने की क्या जरूरत थी जब तुम यह पहले कर सकती थी? तो मैंने सिर्फ उसेएक्सपोजकिया है, और कोई यह भी नहीं जानता था कि वह कौन है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि मुझे क्रिकेट पसंद है, और मैं स्मृति मंधाना को बहुत पसंद करती हूं।"

'मैं कोई कोरियोग्राफर नहीं हूं' (Palash Muchhal Screenshot Viral girl)

महिला ने लिखा, "लोग सोच रहे हैं कि मैं कोरियोग्राफर हूं, नहीं मैं कोई कोरियोग्राफर नहीं हूं। मैं वह इंसान नहीं हूं जिसके साथ उसे धोखा मिला। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस तरह का बैकलैश झेलना पड़ेगा, और मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी।

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे लगा था कि लोग समझेंगे क्योंकि चैट में आप साफ देख सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैंने ही उससे सारे संपर्क तोड़े थे और मैं कभी किसी औरत के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, चाहे वह फेमस हो या नहीं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे टारगेट न करें क्योंकि मैं सच में इसे हैंडल नहीं कर पा रही हूं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे इससे गुजरना पड़ेगा। थैंक यू।"

पलाश मुच्छल संग हुए थे स्क्रीनशॉट वायरल

बता दें, एक महिला ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पलाश के साथ चैट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। जिसमें पलाश स्मृति के साथ अपने 'लॉन्ग डिस्टेंस' रिलेशनशिप और उनके 'टूर्स' के बारे में बात करते दिखे थे। पलाश ने मैरी की जमकर तारीफ भी की थी और उन्हें स्विमिंग, स्पा और मुंबई के वर्सोवा बीच पर सुबह 5 बजे मिलने का न्योता भी दिया था। इसी चैक के बाद सोशल मीडिया पर खबर फैली थीं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं।

स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे मंगेतर पलाश मुच्छल? महिला संग चैट के ‘स्क्रीनशॉट’ ने मचाया तहलका
बॉलीवुड
Palaash Muchhal Cheat On Smriti Mandhana

