पलाश मुच्छल संग ‘स्क्रीनशॉट’ लीक करने वाली लड़की ने फिर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरी और पलाश की…

बता दें, एक महिला ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पलाश के साथ चैट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। जिसमें पलाश स्मृति के साथ अपने 'लॉन्ग डिस्टेंस' रिलेशनशिप और उनके 'टूर्स' के बारे में बात करते दिखे थे। पलाश ने मैरी की जमकर तारीफ भी की थी और उन्हें स्विमिंग, स्पा और मुंबई के वर्सोवा बीच पर सुबह 5 बजे मिलने का न्योता भी दिया था। इसी चैक के बाद सोशल मीडिया पर खबर फैली थीं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं।