‘मेरे साथ 3 साल से रिलेशनशिप में और कर रहा है शादी…मैं ये होने नहीं दूंगी,’ प्रेमिका ने जमकर काटा हंगामा

बिजनौर : सगाई के खुशी के माहौल को उस वक्त कोहराम में बदल दिया गया जब प्रेमिका खुद बैंक्वेट हॉल में पहुंच गई और दूल्हा बने अपने पूर्व प्रेमी पर शादी का वादा तोड़ने और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगा दिए। मामला नहटौर थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल का है, जहां रविवार को ग्राम मंडोरा निवासी युवक का तिलकोत्सव था।
तिलक की रस्म शुरू होने से ठीक पहले अचानक एक युवती वहां पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, 'ये मुझसे पिछले तीन साल से रिलेशन में है। शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है। मैं इसी से शादी करूंगी, किसी और से नहीं करने दूंगी।'
युवती ने वहां मौजूद मेहमानों और लड़की पक्ष से तिलक न करने की गुहार लगाई। पूरे हॉल में अफरा-तफरी मच गई। दूल्हा और उसके परिजन सकते में आ गए।
पहला केस युवती ने शेरकोट थाने में दर्ज कराया था। उस समय दोनों पक्षों में बात बनी और शादी की सहमति के बाद युवती ने केस वापस ले लिया था। लेकिन युवक फिर मुकर गया। इसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को कथित तौर पर फिर दुष्कर्म की घटना हुई। 4 दिसंबर 2024 को नहटौर थाने में दूसरा मुकदमा धारा 376 (दुष्कर्म) व 506 (धमकी) के तहत दर्ज किया गया।
सूचना मिलते ही नहटौर पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक युवती को समझाया गया। पहले तो वह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार पुलिस के समझाने पर वह वापस चली गई। इसके बाद किसी तरह तिलक की रस्म पूरी की गई।
थानाध्यक्ष धीरज नागर ने बताया, 'युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले भी शेरकोट में इसी तरह का केस दर्ज हुआ था जो वापस लिया गया था। अब नई शिकायत पर जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।'
