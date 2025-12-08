‘मेरे साथ 3 साल से रिलेशनशिप में और कर रहा है शादी…मैं ये होने नहीं दूंगी,’ प्रेमिका ने जमकर काटा हंगामा

पहला केस युवती ने शेरकोट थाने में दर्ज कराया था। उस समय दोनों पक्षों में बात बनी और शादी की सहमति के बाद युवती ने केस वापस ले लिया था। लेकिन युवक फिर मुकर गया। इसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को कथित तौर पर फिर दुष्कर्म की घटना हुई। 4 दिसंबर 2024 को नहटौर थाने में दूसरा मुकदमा धारा 376 (दुष्कर्म) व 506 (धमकी) के तहत दर्ज किया गया।