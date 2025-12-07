बारात आई जयमाला हुआ… पंडितजी पढ़ रहे थे मंत्र फिर हुआ कुछ ऐसा दुल्हन चली गई ब्वॉयफ्रेंड के घर

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बारात द्वार पर थी, जयमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी, मंडप सजा था, पंडित जी फेरे शुरू करने ही वाले थे… तभी दुल्हन ने सबको चौंका दिया। उसने साफ-साफ कह दिया- 'मैं इस शादी से इनकार करती हूं। शादी करनी है तो सिर्फ अपने प्रेमी से, वरना जहर खाकर जान दे दूंगी।'