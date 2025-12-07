7 दिसंबर 2025,

रविवार

फतेहपुर

बारात आई जयमाला हुआ… पंडितजी पढ़ रहे थे मंत्र फिर हुआ कुछ ऐसा दुल्हन चली गई ब्वॉयफ्रेंड के घर

Fatehpur bride viral news : उत्तरप्रदेश में दुल्हन ने जयमाला के बाद शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन ने साफ कहा कि वह अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ ही रहेगी। अगर घरवालों ने विवाह के लिए जबरदस्ती की तो जहर खाकर जान दे देगी।

फतेहपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 07, 2025

AI Generated Image.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बारात द्वार पर थी, जयमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी, मंडप सजा था, पंडित जी फेरे शुरू करने ही वाले थे… तभी दुल्हन ने सबको चौंका दिया। उसने साफ-साफ कह दिया- 'मैं इस शादी से इनकार करती हूं। शादी करनी है तो सिर्फ अपने प्रेमी से, वरना जहर खाकर जान दे दूंगी।'

यह नाटकीय घटना औंग थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बारात बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से आई थी। द्वारचार, स्वागत-सत्कार, जयमाला सब कुछ धूमधाम से हुआ। बारातियों को खाना भी परोसा जा चुका था। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने का समय आया, दुल्हन मंडप में आई और सबके सामने शादी करने से मना कर दिया।

दुल्हन ने दी जहर खाने की धमकी

परिजनों ने जब समझाने-बुझाने की कोशिश की तो दुल्हन भड़क गई और रोते हुए बोली, 'मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मेरा बॉयफ्रेंड पास के ही गांव में रहता है। हम दोनों ने एक-दूसरे से जीने-मरने की कसम खाई है। अगर जबरदस्ती की गई तो मैं अभी जहर खा लूंगी।'

दुल्हन की जिद और धमकी देखकर घर वाले सन्न रह गए। बारातियों में भी अफरा-तफरी मच गई। काफी देर तक दोनों पक्षों में बातचीत चली। आखिरकार वर पक्ष ने बिना दुल्हन लिए ही बारात वापस लौटने का फैसला किया। दूल्हा और उसके परिजन बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गए।

सुबह-सुबह दुल्हन को प्रेमी के घर छोड़ा

अगली सुबह दुल्हन के परिजनों ने हार मान ली और उसे उसके प्रेमी के घर पहुंचा दिया। दोनों प्रेमी-प्रेमिका बालिग हैं और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया।

औंग थानाध्यक्ष रमाशंकर सरोज ने बताया, 'मामला प्रेम-प्रसंग का है। दुल्हन पड़ोस के ही एक युवक से प्यार करती थी। जयमाला हो गई थी, लेकिन फेरे से पहले उसने शादी से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, इसलिए पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है।'

