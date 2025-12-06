केशव प्रसाद बोले – अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो ढहा देंगे, औवैसी का पलटवार

लखनऊ: आज 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को ढहाने की 33वीं बरसी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अयोध्या से लेकर वाराणसी और मथुरा तक कड़ी सुरक्षा है। इसी बीच, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बयान दिया कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम की मस्जिद बनी तो उसे ढहा दिया जाएगा। वहीं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने X पर एक पुराना वीडियो शेयर कर कहा – जब तक दुनिया रहेगी, बाबरी का जिक्र करेंगे।