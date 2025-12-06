6 दिसंबर 2025,

लखनऊ

केशव प्रसाद बोले – अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो ढहा देंगे, औवैसी का पलटवार

Babri Masjid Controversy : आज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सी बीच, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बयान दिया कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम की मस्जिद बनी तो उसे ढहा दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 06, 2025

केशव प्रसाद मौर्य बोले अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनी तो उसे भी ढहा देंगे, PC- X Handle

लखनऊ: आज 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को ढहाने की 33वीं बरसी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अयोध्या से लेकर वाराणसी और मथुरा तक कड़ी सुरक्षा है। इसी बीच, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बयान दिया कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम की मस्जिद बनी तो उसे ढहा दिया जाएगा। वहीं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने X पर एक पुराना वीडियो शेयर कर कहा – जब तक दुनिया रहेगी, बाबरी का जिक्र करेंगे।

केशव प्रसाद मौर्य का तीखा बयान

मिर्जापुर पहुंचे यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, 'अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो उसे उसी समय ढहा दिया जाएगा। बंगाल में 2026 में भाजपा की सरकार आने वाली है।'

यह बयान तब आया जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की आधारशिला रखी। मौलवियों के साथ फीता काटकर उन्होंने औपचारिकताएं पूरी कीं। इस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

'बाबरी की शहादत का जिक्र करेंगे'

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी एक पुरानी स्पीच का वीडियो शेयर किया। कैप्शन में लिखा,
'जब तक दुनिया रहेगी, तब तक बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहेंगे। हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे।' ओवैसी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

राम मंदिर के आसपास चप्पे-चप्पे पर पहरा

विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा चाक-चौबंद है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लोगों को रोक-रोककर चेकिंग की जा रही। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से पूछताछ हो रही। होटलों में ठहरे लोगों का डेटा जुटाया गया। गाड़ियों की डिक्की तक चेक की जा रही।

15 हजार दुकानें बंद, पुजारी हिरासत में

वाराणसी में करीब 15 हजार दुकानें बंद रहीं। दालमंडी, हड़हासराय थोक मंडी, बेनियाबाग और आसपास के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बाजारों में पोस्टर लगाकर बंद का ऐलान किया गया था।

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में वादी कौशल किशोर ठाकुर महाराज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने सभी संवेदनशील लोगों को नोटिस देकर पाबंद किया था। पूरे यूपी में PAC और RAF की टीमें तैनात हैं।

यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। आज भी यह मुद्दा राजनीति और समाज को बांटता है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों से शांति बनी हुई है।

Published on:

06 Dec 2025 08:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / केशव प्रसाद बोले – अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो ढहा देंगे, औवैसी का पलटवार

