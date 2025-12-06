‘इन 5 तरीकों से अश्लील वीडियो बनाओ’… नहीं तो नर्क बना दूंगा जिंदगी

लखनऊ : लखनऊ में एक 25 साल की युवती को उसकी जान-पहचान वाला ही ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने अनजान नंबर से वॉट्सऐप पर पहले अश्लील वीडियो भेजा, फिर लड़की से पांच अलग-अलग तरीकों से खुद के पॉर्न वीडियो बनाने और भेजने को कहा। मना करने पर धमकी दी कि मॉर्फ्ड न्यूड फोटो और वीडियो उसके परिवार और दोस्तों को भेज देगा।