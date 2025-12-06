‘इन 5 तरीकों से अश्लील वीडियो बनाओ’… नहीं तो नर्क बना दूंगा जिंदगी

Image Generated By Gemini.
लखनऊ : लखनऊ में एक 25 साल की युवती को उसकी जान-पहचान वाला ही ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने अनजान नंबर से वॉट्सऐप पर पहले अश्लील वीडियो भेजा, फिर लड़की से पांच अलग-अलग तरीकों से खुद के पॉर्न वीडियो बनाने और भेजने को कहा। मना करने पर धमकी दी कि मॉर्फ्ड न्यूड फोटो और वीडियो उसके परिवार और दोस्तों को भेज देगा।
जब लड़की नहीं मानी तो आरोपी ने सचमुच 1 दिसंबर की रात को युवती के मॉर्फ्ड अश्लील वीडियो और फोटो उसके परिचितों के पास भेज दिए। आरोपी ने लड़की को मैसेज किया था, '6 से 12 दिन में तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा।'
पीड़िता ने जब पुलिस से मदद मांगी तो जांच में जो खुलासा हुआ, उससे वह हैरान रह गई। सारी गंदी हरकतें करने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि उसका पुराना परिचित शिशिर भारद्वाज था। 28 नवंबर को भी शिशिर ने टेलीग्राम पर लड़की से यही घिनौनी मांग की थी।
घबराई हुई लड़की 1 दिसंबर की रात एसीपी सईद करीम से मिली। एसीपी ने उसे तुरंत साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराने को कहा। पीड़िता ने वॉट्सऐप-टेलीग्राम चैट, नंबर, मॉर्फ्ड फोटो-वीडियो सब पुलिस को सौंप दिए।
चिनहट थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर शिशिर भारद्वाज के खिलाफ आईटी एक्ट, ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी।
पुलिस का कहना है कि इस तरह के केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं। लड़कियां किसी भी अनजान या पुराने परिचित के मैसेज पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहें और तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करें।
