Western Disturbance : कल से दो दिन बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

Western Disturbance Active: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही मौसम तीखे तेवर दिखाने को बेताब है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। पहाड़ों में पाले की मोटी परत सुबह के समय ठिठुठर बढ़ा रही है। दिन में मौसम सुहाना होने से लोगों को राहत मिल रही है। शाम होते-होते ठंड में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। लोग अलाव सेंककर ठंड से बचने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड चरम पर पहुंच चुकी है। इसी बीच आईएमडी ने मौसम को लेकर नया अपडेट दिया है। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में रविवार से मौसम करवट लेगा और बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होगा। आईएमडी ने कल-परसों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिन राज्य में 32 सौ मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। इससे प्रदेश में ठंड में बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। साथ ही शीतलहर चलने के साथ ही घाटी वाले इलाकों में कोहरा छाने की भी संभावना है।