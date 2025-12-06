6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Western Disturbance : कल से दो दिन बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

Western Disturbance Active: मौसम कल से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने कल और परसों दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश-बर्फबारी के बाद ठंड में बढ़ोत्तरी और शीतलहर चलने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 06, 2025

Due to the activation of western disturbance, IMD has issued a warning of rain and snowfall in Uttarakhand on November 7 and 8

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Western Disturbance Active: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही मौसम तीखे तेवर दिखाने को बेताब है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। पहाड़ों में पाले की मोटी परत सुबह के समय ठिठुठर बढ़ा रही है। दिन में मौसम सुहाना होने से लोगों को राहत मिल रही है। शाम होते-होते ठंड में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। लोग अलाव सेंककर ठंड से बचने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड चरम पर पहुंच चुकी है। इसी बीच आईएमडी ने मौसम को लेकर नया अपडेट दिया है। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में रविवार से मौसम करवट लेगा और बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होगा। आईएमडी ने कल-परसों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिन राज्य में 32 सौ मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। इससे प्रदेश में ठंड में बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। साथ ही शीतलहर चलने के साथ ही घाटी वाले इलाकों में कोहरा छाने की भी संभावना है।

दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पंजाब और उसके आसपास 3.1 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर एक्टिव हो गया है। इससे बना चक्रवाती प्रसार उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर प्रभाव पैदा कर रहा है। आईएमडी के मुताबिक इसके अलावा एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी वायुमंडल में उत्तर दिशा में फैल रहा है। इससे कल और परसों बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आईएमडी ने इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें-ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Western Disturbance : कल से दो दिन बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

Scientists at Aries have captured a rare comet named 3I Atlas, which came from another solar system, in the sky
देहरादून

नशे में धुत चालक बना पांच बारातियों की मौत का कारण, 200 मीटर गहरी खाई में फेंक दी गाड़ी

Five people died when a wedding party car fell into a ditch in Uttarakhand
देहरादून

हजारों संविदा-दैनिक कर्मी होंगे पक्के, सरकार ने किया नियमावली में संशोधन, आदेश जारी

The Uttarakhand government has issued a GO to regularise thousands of contract and outsourced workers
देहरादून

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कुंभ, अर्धकुंभ के विवाद से हम दूर, भक्तों से किया ये आह्वान

Swami Avimukteshwarananda said, we are away from the controversy of Kumbh and Ardh Kumbh, he appealed to the devotees
देहरादून

16.23% महंगी होगी बिजली ! उपभोक्ताओं पर पड़ेगी महंगाई की मार, बोर्ड में प्रस्ताव पास

Uttarakhand passes proposal to hike electricity tariff by 16.23%
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.