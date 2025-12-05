5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

देहरादून

16.23% महंगी होगी बिजली ! उपभोक्ताओं पर पड़ेगी महंगाई की मार, बोर्ड में प्रस्ताव पास

Effect Of Inflation:बिजली दरों में 16.23% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव ऊर्जा निगम बोर्ड ने पास कर दिया है। निगम को हो रहे राजस्व के घाटे की भरपाई और बिजली की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ये प्रस्ताव पास किया गया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं पर बड़ी मार पड़ने वाली है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 05, 2025

Uttarakhand passes proposal to hike electricity tariff by 16.23%

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Effect Of Inflation:बिजली की दरों में जल्द ही बढ़ोत्तरी होने वाली है। बोर्ड बैठक में बिजली बिलों में 16.23% की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब जल्द ही इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) को भेजा जाएगा। हालांकि अंतिम दरें आयोग ही तय करेगा। गुरुवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा दरों से 10078.47 करोड़ रुपये का राजस्व ही मिल सकेगा, जबकि जरूरत 11422.37 करोड़ रुपये की है। लिहाजा बिजली दरों में 16.23% बढ़ोत्तरी जरूरी है। बता दें कि ऊर्जा निगम की ओर से 2003 से यूपी के समय की ट्रांसफर स्कीम का खर्चा भी बिजली दरों में जोड़ने की मांग की जाती रही है। यूपीसीएल को सरकार को 5000 करोड़ से अधिक का राजस्व देना है, लेकिन वह इस स्थिति में नहीं है। ऐसे में इस पैसे को ट्रांसफर स्कीम के 5900.01 करोड़ से समायोजित कर लिया जाए। ऐसा हुआ तो बिजली दरों में करीब 48% बढ़ोत्तरी हो सकती है। हालांकि फिलहाल 16.23 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव ही पास हुआ है। इधर, यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार के मुताबिक, नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ही नई दरें लागू होंगी।

जानें कैसे तय होगा बिजली बिल

उत्तराखंड में यदि आयोग ने प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार किया, तो घरेलू बिजली उपभोग के अनुसार बिल बढ़ेगा। सौ यूनिट तक 56 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी होगी, यानी बिल लगभग 56 रुपये तक बढ़ेगा। 200 यूनिट तक 84 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी होगी और बिल लगभग 168 रुपये तक बढ़ेगा। 400 यूनिट तक 1.12 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी होगी और 400 यूनिट से अधिक उपभोग पर 1.25 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी होगी। यदि आयोग ने प्रस्ताव को बिना बदलाव स्वीकार किया तो नई दरें एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होंगी। हालांकि, आयोग प्रस्ताव पर सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव भी मांगेगा और विस्तृत सुनवाई के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में नई दरों की घोषणा करेगा।

ये भी पढ़ें- आदमखोर के खौफ से 48 स्कूल बंद, गुस्साई भीड़ ने डीएम-विधायक घेरे, वन कर्मी बनाए बंधक

उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली

बिलों में बढ़ोत्तरी के बाद भी उत्तराखंड में बिजली दरें अन्य राज्यों की तुलना में कम ही रहेंगी। इस वक्त उत्तराखंड में घरेलू बिजली की दरें 6.16, कॉमर्शियल की 8.87, कृषि में 2.86 जबकि उद्योगों में 8.23 हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल में घरेलू बिजली की दरें 6.33, यूपी में 6.71, एमपी में 6.71, राजस्थान में 8.42, बिहार में 8.62 जबकि महाराष्ट्र में घरेलू बिजली की दर 9.47 है। इस लिहाज से उत्तराखंड में दरों में बढ़ोत्तरी के बाद भी बिजली सस्ती ही रहेगी।

Updated on:

05 Dec 2025 09:17 am

Published on:

05 Dec 2025 09:16 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 16.23% महंगी होगी बिजली ! उपभोक्ताओं पर पड़ेगी महंगाई की मार, बोर्ड में प्रस्ताव पास

देहरादून

उत्तराखंड

