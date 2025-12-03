हरिद्वार में धर्मेंद्र की अस्थियों का शांतमयी विसर्जन: देओल परिवार ने पूरी गरिमा के साथ दी अंतिम विदाई, करण देओल ने निभाई परंपरा

हरिद्वार में धर्मेंद्र की अस्थियों का शांतमयी विसर्जन: Image Source - 'X' @IANS
Dharmendra ashes immersion haridwar: बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का बुधवार सुबह हरिद्वार में गंगा नदी में विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया। इस भावुक क्षण के दौरान उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल सहित पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। अस्थि विसर्जन की मुख्य रस्म अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल ने पूरी श्रद्धा के साथ निभाई। मंत्रोच्चार और धार्मिक विधियों के बीच सबकी आंखें नम दिखीं, जबकि गंगा तट पर पूरी शांति और गरिमा का वातावरण बना रहा।
देओल परिवार श्रवण नाथ नगर क्षेत्र स्थित एक निजी होटल के घाट पर सुबह ही पहुंच गया था, जहां पंडितों की मौजूदगी में सभी वैदिक परंपराओं के अनुसार अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं। होटल प्रबंधन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। पूरा विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और परिवार रस्में पूरी होने के तुरंत बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया।
विसर्जन से एक दिन पहले मंगलवार को सनी देओल, बॉबी देओल और उनके परिवार के सदस्य धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। वे पीलीभीत होटल में रुके थे। शाम के समय सामने आए एक वीडियो में सनी देओल को होटल की बालकनी में चाय पीते हुए देखा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अभिनेता के चेहरे पर थकान और भावुकता साफ नजर आ रही थी।
89 वर्षीय धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे अभिनेता के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई थी। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस शवदाह गृह में किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त समेत कई दिग्गज कलाकारों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।
