हरिद्वार में धर्मेंद्र की अस्थियों का शांतमयी विसर्जन: देओल परिवार ने पूरी गरिमा के साथ दी अंतिम विदाई, करण देओल ने निभाई परंपरा

Dharmendra ashes immersion haridwar: बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का बुधवार सुबह हरिद्वार में गंगा नदी में विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया। इस भावुक क्षण के दौरान उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल सहित पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। अस्थि विसर्जन की मुख्य रस्म अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल ने पूरी श्रद्धा के साथ निभाई। मंत्रोच्चार और धार्मिक विधियों के बीच सबकी आंखें नम दिखीं, जबकि गंगा तट पर पूरी शांति और गरिमा का वातावरण बना रहा।