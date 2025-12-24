24 दिसंबर 2025,

देहरादून

हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय: कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस पर हमला, क्रॉस फायरिंग में दो जवान और कुख्यात अपराधी घायल

Haridwar News: हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में दो पुलिस कॉन्स्टेबल और कुख्यात अपराधी विनय त्यागी घायल हुए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हमलावरों की तलाश जारी है।

देहरादून

image

Mohd Danish

Dec 24, 2025

haridwar police encounter firing constables injured

हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय | Image Source - Pinterest

Haridwar Police Encounter: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और बदमाशों के बीच भीड़भाड़ वाले इलाके में मुठभेड़ हो गई। इस क्रॉस फायरिंग में दो पुलिस कॉन्स्टेबल और एक कुख्यात अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। अचानक हुई फायरिंग से सड़क पर मौजूद राहगीरों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया।

कोर्ट पेशी के दौरान हुआ हमला

पुलिस कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। जैसे ही पुलिस वाहन लक्सर फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तभी बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस गाड़ी का पीछा करते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।

क्रॉस फायरिंग में बदमाश को लगी गोली

पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी के पैर में गोली लगी, जिससे वह मौके पर ही घायल हो गया। वहीं, अपराधी की सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कॉन्स्टेबल भी गोली लगने से जख्मी हो गए। मुठभेड़ के दौरान कुछ देर के लिए पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

फायरिंग की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार अपराधी विनय त्यागी और दोनों घायल पुलिस जवानों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेरकर कड़ी नाकेबंदी कर दी गई। लक्सर और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमलावर बदमाशों को जल्द पकड़ा जा सके।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावर कितनी संख्या में थे और वे किस दिशा से आए थे।

अपराधी को छुड़ाने की आशंका

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बाइक सवार बदमाश अपराधी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के इरादे से आए थे। हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह हमला किसी पुरानी रंजिश या आपसी गैंगवार से जुड़ा तो नहीं है।

एसएसपी का बयान, विशेष टीमें गठित

एसएसपी हरिद्वार ने मामले के खुलासे के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनदहाड़े कोर्ट पेशी के दौरान हुई इस वारदात ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

