हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय: कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस पर हमला, क्रॉस फायरिंग में दो जवान और कुख्यात अपराधी घायल

Haridwar Police Encounter: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और बदमाशों के बीच भीड़भाड़ वाले इलाके में मुठभेड़ हो गई। इस क्रॉस फायरिंग में दो पुलिस कॉन्स्टेबल और एक कुख्यात अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। अचानक हुई फायरिंग से सड़क पर मौजूद राहगीरों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया।