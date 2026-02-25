भूकंप जोन-6 में आया राज्य : भवन निर्माण के बायलॉज में होगा बदलाव, उच्च स्तरीय समिति गठित

Earthquake Risk : प्रदेश में भूकंप का खतरा और भी बढ़ गया है। बता दें कि उत्तराखंड में भूकंप की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड को भूकंप के जोन-6 में शामिल कर दिया गया है। मंगलवार शाम मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूकंप के खतरों से निपटने पर मंथन किया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य को भूकंप के जोन-छह में शामिल किया गया है। इसे देखते हुए जल्द ही बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में सीबीआरआई रुड़की के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार को अध्यक्ष जबकि डॉ. शांतनु सरकार को संयोजक नियुक्त किया गया है। अभी राज्य के बिल्डिंग बायलॉज भारतीय मानक ब्यूरो के पुराने संस्करण (आईएसओ 1893-2002) पर आधारित हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा जोखिम को देखते हुए निर्माण नियमों को अधिक व्यावहारिक और वैज्ञानिक बनाना अनिवार्य हो गया है। इसके तहत भूकंपरोधी डिजाइन, भू-तकनीकी जांच और स्ट्रक्चरल सेफ्टी पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों की पारंपरिक निर्माण शैली को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण और विंड लोड जैसे मानकों को शामिल करना।