आदमखोर के खौफ से 48 स्कूल बंद, गुस्साई भीड़ ने डीएम-विधायक घेरे, वन कर्मी बनाए बंधक

उत्तराखंड के पौड़ी में आदमखोर तेंदुए के आतंक से गुस्साए लोगों ने डीएम ओर विधायक का घेराव किया
Man-Eater Terror:आदमखोर तेंदुए के आतंक के चलते 48 स्कूल और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अगले तीन दिन के लिए ताले लगा दिए गए हैं। ये मामला उत्तराखंड के पौड़ी जिले का है। पौड़ी से पास ग्रामसभा चवथ के गांव गजल्ड निवासी 42 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नौटियाल दूध का काम करते थे। गुरुवार सुबह वह मंदिर में दीपक जलाने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान आदमखोर तेंदुए ने राजेंद्र पर हमला कर दिया था। तेंदुए के हमले में राजेंद्र की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग, पौड़ी कोतवाली पुलिस और संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी मौके पर पहुंचे। कुछ देर में पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी और डीएम स्वाति एस भदौरिया भी पहुंच गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने उनका घेराव कर आक्रोश जताया। ग्रामीण गुलदार को नरभक्षी घोषित करने के साथ गांव में शूटर तैनात करने की मांग कर रहे थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने तेंदुए को तत्काल आदमखोर घोषित करते हुए उसे गोली मारने के आदेश जारी किए, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। लोगों ने मांग पूरी होने के बाद ही शव का मौके से उठाने दिया।
आदमखोर तेंदुए की दहशत के चलते पौड़ी में 48 स्कूल और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। स्कूल शनिवार जबकि आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार को खुलेंगे। खंड शिक्षाधिकारी मास्टर आदर्श ने बताया कि डीएम के निर्देश पर ये कदम उठाया गया है। जो स्कूलें बंद हुए हैं उनमें प्राइमरी स्कूल ओजली, जीआईसी ओजली, सरस्वती विद्या मंदिर तिमली, राजकीय उच्च प्राथिमक विद्यालय घुड़दौड़ी, प्राइमरी स्कूल कमरगढ़, प्राइमरी स्कूल चामखेत, पइयां, पाबौ तल्ला, पिसोली, गिरगांव, बाडा, सिंडी, क्यार्क, छतकोट, बमठी, गजेंद्रपुर, केसुंदर,अमकोटी, कलढुंग,धनक, बैंगवाड़ी, चंदोला राई, ओणी,मल्ली, मासौ, भिताई, रेवडी, श्रीकोट,राधाबल्लभपूरम, सचकिलो, ढांढरी, सिरोली, उफल्डा, चरधार सहित जूनियर हाईस्कूल मरगदना, हाईस्कूल चरधार, जूनियर हाईस्कूल ढांढरी, हाईस्कूल बैंगवाड़ी, जूनियर हाईस्कूल छतकोट, जूनियर हाईस्कूल चंदोला राई, जूनियर हाईस्कूल गिरगांव और निजी स्कूल आरसी मैमोरियाल, केंद्रीय विद्यालय पौड़ी (कोठार) और शारदा बाल एकडेमी उफल्डा शामिल हैं।
पौड़ी में आदमखोर की दहशत के चलते शिक्षा विभाग ने अपने तीन सकुंलों के 48 स्कूलों को शनिवार तक बंद कर दिया है। इनमें 32 प्राइमरी, 6 उच्च प्राथिमक, 4 हाईस्कूल, तीन इंटर कॉलेज और 3 निजी स्कूल शामिल है। जो स्कूलें बंद हुए हैं उनमें संकुल ढांढरी ग्रामीण, संकुल बाडा और संकुल चरधार के साथ ही संकुल ल्वाली का एक प्राइमरी स्कूल कड़ाकोट भी शामिल है। छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित न हो इसके लिए संबंधित शिक्षकों को बीईओ ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को भी एक कमरे में कैद कर लिया। काफी देर तक कर्मचारियों को आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कमरे में कैद कर रखा गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे विधायक व अन्य अफसरों को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मौके पर लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर खरीखोटी भी सुनाई। इस कारण वन कर्मियों को काम करने में भी काफी परेशानी हुई। मौके पर रेंजर पौडी डीसी नौटियाल की अगुवाई में टीम गई थी। इसके बाद फॉरेस्ट की एसडीओ आयशा बिष्ट भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को काफी समझाया। इसके बाद लोग शामि हुए।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग