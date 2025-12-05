आदमखोर के खौफ से 48 स्कूल बंद, गुस्साई भीड़ ने डीएम-विधायक घेरे, वन कर्मी बनाए बंधक

Man-Eater Terror:आदमखोर तेंदुए के आतंक के चलते 48 स्कूल और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अगले तीन दिन के लिए ताले लगा दिए गए हैं। ये मामला उत्तराखंड के पौड़ी जिले का है। पौड़ी से पास ग्रामसभा चवथ के गांव गजल्ड निवासी 42 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नौटियाल दूध का काम करते थे। गुरुवार सुबह वह मंदिर में दीपक जलाने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान आदमखोर तेंदुए ने राजेंद्र पर हमला कर दिया था। तेंदुए के हमले में राजेंद्र की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग, पौड़ी कोतवाली पुलिस और संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी मौके पर पहुंचे। कुछ देर में पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी और डीएम स्वाति एस भदौरिया भी पहुंच गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने उनका घेराव कर आक्रोश जताया। ग्रामीण गुलदार को नरभक्षी घोषित करने के साथ गांव में शूटर तैनात करने की मांग कर रहे थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने तेंदुए को तत्काल आदमखोर घोषित करते हुए उसे गोली मारने के आदेश जारी किए, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। लोगों ने मांग पूरी होने के बाद ही शव का मौके से उठाने दिया।