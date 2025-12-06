6 दिसंबर 2025,

शनिवार

देहरादून

ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

Mysteries Of The Universe:तड़के सूर्योदय से पहले एरीज के वैज्ञानिक दूरबीन से आसमान की निगरानी में जुटे हुए थे। उसी दौरान आसमान में तेज रोशनी पूंज दूरबीन में कैद हुआ तो नजारा देख वैज्ञानिक हैरान रह गए। जांच में पता चला कि धूमकेतु किसी दूसरे सौरमंडल से आया है। ये दुर्लभ और रहस्यमयी घटना कौतुहल का विषय बनी हुआ है।

देहरादून

image

Dec 06, 2025

Mysteries Of The Universe:दूसरे सौरमंडल का एक अनूठा और रहस्यमयी मेहमान धरती के आसमान में विचरण कर रहा है। 3 आई एटलस नाम का यह दुर्लभ धूमकेतु सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए नजर आता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी उत्पत्ति हमारे सौर मंडल में नहीं, बल्कि दूसरे तारे की प्रणाली में हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक ऐसे सिर्फ तीन ही पिंड खोजे गए हैं। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) ने संपूर्णानंद दूरबीन से इस अंतरतारकीय धूमकेतु का सफल अवलोकन किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन यह संस्थान देश में धूमकेतुओं के ध्रुवीकरण अध्ययन के लिए विशेष उपकरण का उपयोग करता है। एरीज के वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय दल ने धूमकेतु से निकलने वाले प्रकाश के ध्रुवीकरण का अध्ययन शुरू किया है। इससे उसकी संरचना और कणों के गुणधर्मों को समझने में मदद मिलेगी।इसी क्रम में एरीज के वैज्ञानिकों ने रात के अंधेरे में सूर्योदय से कुछ समय पहले आसमान में दूसरे सौरमंडल से आए धूमकेतूुको दूरबीन में कैद करने में सफलता हासिल की है।

हमारे सौरमंडल का नहीं है हिस्सा

एरीज के वैज्ञानिक प्रो. संतोष जोशी के मुताबिक धूमकेतु को अक्सर गंदे हिमगोले कहा जाता है।  वे पानी की बर्फ, जमी गैसों, धूल और पत्थरों से बने होते हैं। सूर्य के पास आने पर इनकी बर्फ तेजी से गैस में बदलती है और इसके चारों ओर धुंधला गुबार यानी कोमा बनाती है। कई बार सूर्य के प्रकाश का दबाव इसकी लंबी पूंछ भी बना देता है, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। 3 आई एटलस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। इसकी कक्षा साबित करती है कि यह किसी दूरस्थ तारकीय प्रणाली से होकर यहां पहुंचा है, गुजरने के बाद हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा।

ये भी पढ़ें- नशे में धुत चालक बना पांच बारातियों की मौत का कारण, 200 मीटर गहरी खाई में फेंक दी गाड़ी

ब्रह्मांड की पहेलियां सुलझेंगी

3 आई एटलस धूमकेतू को 2026 के तीसरे महीने तक दूरबीनों से देखा जा सकेगा, हालांकि समय के साथ इसकी चमक कम होती जाएगी। एरीज के वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 आई एटलस जैसे अंतरतारकीय पिंड वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उन कहानियों को समझने का दुर्लभ मौका देते हैं, जिन तक सामान्यतः हमारी पहुंच नहीं होती। वैज्ञानिक समुदाय के लिए इसका अध्ययन अहम माना जा रहा है। दूसरे सौरमंडल के धूमकेतु की आसमान में मौजूदगी कौतुहल का विषय बना हुआ है। बता दें कि यह हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि अरबों किमी दूर किसी अन्य तारे के ग्रह मंडल से यात्रा करके आया है।

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ब्रह्मांड ने भेजा 'मेहमान'! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

देहरादून

उत्तराखंड

नशे में धुत चालक बना पांच बारातियों की मौत का कारण, 200 मीटर गहरी खाई में फेंक दी गाड़ी

Five people died when a wedding party car fell into a ditch in Uttarakhand
देहरादून

हजारों संविदा-दैनिक कर्मी होंगे पक्के, सरकार ने किया नियमावली में संशोधन, आदेश जारी

The Uttarakhand government has issued a GO to regularise thousands of contract and outsourced workers
देहरादून

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कुंभ, अर्धकुंभ के विवाद से हम दूर, भक्तों से किया ये आह्वान

Swami Avimukteshwarananda said, we are away from the controversy of Kumbh and Ardh Kumbh, he appealed to the devotees
देहरादून

16.23% महंगी होगी बिजली ! उपभोक्ताओं पर पड़ेगी महंगाई की मार, बोर्ड में प्रस्ताव पास

Uttarakhand passes proposal to hike electricity tariff by 16.23%
देहरादून

आदमखोर के खौफ से 48 स्कूल बंद, गुस्साई भीड़ ने डीएम-विधायक घेरे, वन कर्मी बनाए बंधक

48 schools have been closed in Uttarakhand's Pauri due to the terror of a man-eating leopard
देहरादून
