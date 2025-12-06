ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

Mysteries Of The Universe:दूसरे सौरमंडल का एक अनूठा और रहस्यमयी मेहमान धरती के आसमान में विचरण कर रहा है। 3 आई एटलस नाम का यह दुर्लभ धूमकेतु सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए नजर आता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी उत्पत्ति हमारे सौर मंडल में नहीं, बल्कि दूसरे तारे की प्रणाली में हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक ऐसे सिर्फ तीन ही पिंड खोजे गए हैं। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) ने संपूर्णानंद दूरबीन से इस अंतरतारकीय धूमकेतु का सफल अवलोकन किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन यह संस्थान देश में धूमकेतुओं के ध्रुवीकरण अध्ययन के लिए विशेष उपकरण का उपयोग करता है। एरीज के वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय दल ने धूमकेतु से निकलने वाले प्रकाश के ध्रुवीकरण का अध्ययन शुरू किया है। इससे उसकी संरचना और कणों के गुणधर्मों को समझने में मदद मिलेगी।इसी क्रम में एरीज के वैज्ञानिकों ने रात के अंधेरे में सूर्योदय से कुछ समय पहले आसमान में दूसरे सौरमंडल से आए धूमकेतूुको दूरबीन में कैद करने में सफलता हासिल की है।