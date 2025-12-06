नशे में धुत चालक बना पांच बारातियों की मौत का कारण, 200 मीटर गहरी खाई में फेंक दी गाड़ी

Major Accident:नशे में धुत एक चालक गाडी से नियंत्रण खो बैठा। ये दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के चम्पावत जिले के बाराकोट में हुआ है। गुरुवार को पिथौरागढ़ में गणाई गंगोली के सेराघाट गांव से बबलू पंडा की बारात पाटी ब्लॉक के बालातड़ी गांव आई थी। दूल्हा और दुल्हन पक्ष सहित सभी बाराती विवाह समारोह की खुशियों में डूबे हुए थे। देर रात बारात वापस लौट रही थी। उसी दौरान बाराकोट के समीप स्थित बागधारा में बारात में शामिल एक बोलेरों अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में समा गई। उधर, बारात में शामिल अन्य वाहनों में सवार लोग बोलेरो का इंतजार करते रहे। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने बोलरो की तलाश शुरू करते हुए मामले की जानकारी पुलिस को भी दी। शुक्रवार तड़के सूचना पर रेस्क्यू शुरू हुआ। खाई में गिरे वाहन और कराहते घायलों की चीख सुन सभी के होश फाख्ता हो गए। पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था। मौके पर पांच शव बिखरे हुए थे, साथ ही चालक सहित पांच लोग घायल भी हुए थे। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी अजय गणपति के मुताबिक मेडिकल जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। हादसे में चालक भी घायल है। मामले की जांच की जा रही है।