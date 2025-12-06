नशे में धुत चालक बना पांच बारातियों की मौत का कारण, 200 मीटर गहरी खाई में फेंक दी गाड़ी

बाराकोट में बारातियों का वाहन गहरी खाई में समा गया।
Major Accident:नशे में धुत एक चालक गाडी से नियंत्रण खो बैठा। ये दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के चम्पावत जिले के बाराकोट में हुआ है। गुरुवार को पिथौरागढ़ में गणाई गंगोली के सेराघाट गांव से बबलू पंडा की बारात पाटी ब्लॉक के बालातड़ी गांव आई थी। दूल्हा और दुल्हन पक्ष सहित सभी बाराती विवाह समारोह की खुशियों में डूबे हुए थे। देर रात बारात वापस लौट रही थी। उसी दौरान बाराकोट के समीप स्थित बागधारा में बारात में शामिल एक बोलेरों अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में समा गई। उधर, बारात में शामिल अन्य वाहनों में सवार लोग बोलेरो का इंतजार करते रहे। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने बोलरो की तलाश शुरू करते हुए मामले की जानकारी पुलिस को भी दी। शुक्रवार तड़के सूचना पर रेस्क्यू शुरू हुआ। खाई में गिरे वाहन और कराहते घायलों की चीख सुन सभी के होश फाख्ता हो गए। पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था। मौके पर पांच शव बिखरे हुए थे, साथ ही चालक सहित पांच लोग घायल भी हुए थे। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी अजय गणपति के मुताबिक मेडिकल जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। हादसे में चालक भी घायल है। मामले की जांच की जा रही है।
दर्दनाक हादसे से कोहराम मचा हुआ है। हादसे में दूल्हे के जीजा प्रकाश चंद्र उनियाल, प्रकाश के छोटे भाई केवल चंद्र उनियाल, सुरेश चंद्र नौटियाल, दूल्हे की बहन भावना चौबे और दूल्हे के छह वर्षीय भांजे प्रियांशु चौबे की मौत हो गई। इस हादसे में बोलेरो चालक देवीदत्त पांडे, धीरज उनियाल, राजेश जोशी, चेतन चौबे और भाष्कर पंडा घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है। दूल्हे के भाई पंकज पंडा ने चालक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज किया है। दूल्हे के भाई का आरोप है कि चालक शराब के नशे में धुत होकर वाहन चला रहा था
बाराकोट सड़क हादसे के घायल करीब दो घंटे तक खाई में ठंड झेलते हुए दर्द से कराहते रहे। शेष बाराती उनके वाहन का इंतजार करते रहे। वाहन में चालक सहित कुल दस लोग सवार थे। घाट चौकी पर तैनात फायर स्टेशन लोहाघाट की टीम को तड़के करीब तीन बजे वाहन के खाई में गिरने की सूचना मिली। करीब आधे घंटे बाद फायर की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई, अंधेरे और ठंड ने घायल को निकालने में फायर कर्मियों का कड़ा इम्तिहान लिया। करीब आधे घंटे बाद फायर टीम दुर्घटनास्थल तक पहुंची। उसके बाद एक-एक कर पहले सभी घायलों को खाई से निकाल कर सड़क तक पहुंचाया गया। वहां से 108 एंबुलेंस के जरिए घायलों को लोहाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
