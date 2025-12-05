स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कुंभ, अर्धकुंभ के विवाद से हम दूर, भक्तों से किया ये आह्वान

Uttarakhand News:हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है। अर्धकुंभ मेले के आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसी बीच हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर स्वामी अविुक्तेश्वरानंद महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुंभ का आयोजन विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार होता है। बताया कि ग्रेगरी के कैलेंडर में कभी कुंभ के बारे में नहीं लिखा होता। साल 2027 में हरिद्वार में कुंभ होगा और सब बढ़चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे। कहा कि कुंभ या अर्धकुंभ दोनों में कुंभ शब्द जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ पुण्य का घड़ा होता है। पुण्य के घड़े से एक छींटा भी हम पर पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने सभी भक्तों से अर्धकुंभ में बढ़चढ़ कर भागीदारी करने का आह्वान भी किया।