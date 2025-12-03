Weather News:पांच दिसंबर से मौसम बेकाबू, बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट, ठिठुराएगी शीतलहर

Weather Prediction:मौसम की मार झेलने के लिए तैयार हो जाएं। इस वक्त उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन कोरी ठंड से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। पहाड़ों में सुबह के वक्त पाले की चादर बिछ रही है। कई इलाकों में सड़कों पर भी पाला जमा हुआ है। अत्यधिक पाला गिरने से ठंड में बढ़ोत्तरी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में आने वाले एक-दो दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक और गिरावट आने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में चार दिसंबर को भी उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने की संभावना है। राज्य में पांच दिसंबर से मौसम के करवट लेने और बारिश की संभावना है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पांच, सात और आठ दिसंबर को बर्फबारी की भी संभावना है। बारिश और बर्फबारी से समूचे उत्तराखंड और इससे सठे यूपी के विभिन्न जिलों में शीतलहर चलने की भी संभावना है।