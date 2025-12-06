6 दिसंबर 2025,

शनिवार

शिक्षा

UPSSC PET Result 2025 जारी होने के बाद क्या है आगे का प्रोसेस, इतने पदों पर होनी है भर्ती

राज्य सरकार ने ग्रुप 'C' तक की भर्तियों का अधिकार UPSSC को सौंप रखा है। आयोग के अनुसार उसे अब तक कुल 868 भर्ती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 44,778 रिक्त पद शामिल हैं।

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Dec 06, 2025

UPSSC PET

UPSSC PET(Image-Freepik)

UPSSC PET Result 2025: Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस वर्ष पीईटी की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 19.41 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। कुल 25.31 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पीईटी स्कोर तीन वर्षों तक मान्य रहेगा और इसी स्कोर के आधार पर भविष्य की ग्रुप ‘C’ भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट या शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

UPSSC PET Result 2025: अब भर्ती की तैयारी


राज्य सरकार ने ग्रुप 'C' तक की भर्तियों का अधिकार UPSSC को सौंप रखा है। आयोग के अनुसार उसे अब तक कुल 868 भर्ती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 44,778 रिक्त पद शामिल हैं। पीईटी परिणाम जारी होने के बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और अलग-अलग भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। पीईटी परिणाम जारी होने के साथ ही अब लाखों अभ्यर्थियों की नजर आगामी भर्तियों और नोटिफिकेशन पर टिकी हुई है। आयोग जल्द ही पदवार डिटेल जानकारी जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

UPSSC: इन पदों के लिए होनी है भर्ती


इन रिक्तियों में सबसे अधिक पद लेखपाल भर्ती के लिए बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 7,994 है। इसके अलावा तकनीकी सेवाओं में 5,431, कनिष्ठ सहायक के लिए 4,582, एग्जीक्यूटिव अफसर के लिए 320 पदों का प्रस्ताव भेजा गया है। मत्स्य अधिकारी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, आबकारी सिपाही, सहायक विकास अधिकारी, बीजीसी तकनीशियन और सहायक बोरिंग तकनीशियन जैसे पदों के लिए भी प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं ड्राफ्टमैन, स्पर्श दृष्टिबाधित ट्रेनिंग ग्रेजुएट अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला तथा सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और मत्स्य निरीक्षक जैसे पद भी प्रस्तावित रिक्तियों की सूची का हिस्सा हैं।

ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला, NTA ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया जरुरी निर्देश, चेक कर लें अपडेट
शिक्षा
National Testing Agency Notice Regarding CUET 2026

06 Dec 2025 09:34 am

शिक्षा

