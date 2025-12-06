UPSSC PET Result 2025 जारी होने के बाद क्या है आगे का प्रोसेस, इतने पदों पर होनी है भर्ती

UPSSC PET Result 2025: Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस वर्ष पीईटी की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 19.41 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। कुल 25.31 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पीईटी स्कोर तीन वर्षों तक मान्य रहेगा और इसी स्कोर के आधार पर भविष्य की ग्रुप ‘C’ भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट या शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।