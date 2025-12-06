कितने पढ़े-लिखे थे मेजर मोहित शर्मा, Dhurandhar फिल्म से क्यों आ गए चर्चा में?



Dhurandhar फिल्म को लेकर यह विवाद है कि मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों ने यह दावा किया है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है। जिसके लिए फिल्म मेकर्स ने परिवार और सेना किसी से भी कोई परमिशन नहीं ली। हालांकि फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म और रणवीर सिंह का देश के वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा से कोई लेना-देना नहीं है। फिल्म के मेकर्स ने एक बयान में कहा था कि अगर हम मेजर मोहित शर्मा पर फिल्म बनाएंगे तो परिवार और सेना से परमिशन लेकर और उनपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाएंगे।