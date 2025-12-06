कितने पढ़े-लिखे थे मेजर मोहित शर्मा, Dhurandhar फिल्म से क्यों आ गए चर्चा में?

Ranveer Singh In Dhurandhar Movie And Major Mohit Sharma
रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म ने पहले ही दिन 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। लेकिन इस फिल्म से एक विवाद भी जुड़ गया है। इस फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार देश के लिए शहीद होने वाले वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेजर मोहित शर्मा थे, उनकी पढ़ाई-लिखाई कहां से हुई है। आइये जानते हैं।
मेजर मोहित शर्मा मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता का नाम सुशीला शर्मा है। मोहित शर्मा शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी तेज थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन स्थित मानव स्थली स्कूल और साहिबाबाद के होली एंजेल्स स्कूल में हुई। हालांकि बाद में उन्होंने गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की।
12वीं के मोहित सेना ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि मोहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन ले लिया। लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद उन्होंने NDA का फॉर्म भी भर दिया। इस परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो गया। साल 1995 बैच में उन्होंने NDA यानी National Defence Academy में एडमिशन ले लिया। NDA के बाद उन्होंने IMA(Indian Military Academy) से भी ट्रेनिंग हासिल की। दिसंबर 1999 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला।
साल 2002 में उन्होंने पैरा (स्पेशल फोर्सेज) में जाने का निर्णय लिया और कठिन प्रोबेशन पास करके जून 2003 में वे पूरी तरह प्रशिक्षित पैरा कमांडो बन गए। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए 11 दिसंबर 2005 को उन्हें मेजर के पद पर प्रमोशन मिला। मार्च 2004 के एक ऑपरेशन में दिखाई बहादुरी के लिए उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया। बाद में उन्हें बेलगाम भेजा गया, जहां वे लगभग दो साल तक कमांडो ट्रेनर के रूप में तैनात रहे।
साल 2008 में उन्हें जम्मू-कश्मीर भेजा गया। 2009 में कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी असाधारण वीरता और सर्वोच्च साहसिक योगदान के लिए 26 जनवरी 2010 को उन्हें देश का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार ‘अशोक चक्र’ मरणोपरांत प्रदान किया गया।
Dhurandhar फिल्म को लेकर यह विवाद है कि मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों ने यह दावा किया है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है। जिसके लिए फिल्म मेकर्स ने परिवार और सेना किसी से भी कोई परमिशन नहीं ली। हालांकि फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म और रणवीर सिंह का देश के वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा से कोई लेना-देना नहीं है। फिल्म के मेकर्स ने एक बयान में कहा था कि अगर हम मेजर मोहित शर्मा पर फिल्म बनाएंगे तो परिवार और सेना से परमिशन लेकर और उनपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाएंगे।
