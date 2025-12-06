6 दिसंबर 2025,

शनिवार

शिक्षा

Today School Assembly Headlines: रूसियों के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा होगा जारी, रूस-भारत में हुए कई बड़े समझौते, जानें देश-दुनिया की 5 बड़ी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 06, 2025: आज के न्यूज में भारत और रूसी नेताओं की मुलाकात और उनके बीच हुए कई समझौते हैं। साथ ही इंडिगो और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने भी आज के न्यूज में जगह बनाई है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 06, 2025

Today School Assembly Headlines

Today School Assembly Headlines(Image-Freepik)

Today School Assembly Headlines: इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबर दिए गए हैं। जिसे स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने और स्कूल में बताने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें देश-दुनिया की कई अहम खबर शामिल है।

Today School Assembly Headlines: जान लें देश जरुरी खबर

रूसियों के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा भारत
रूस के राष्ट्रपति दो दिनों के भारत दौरे पर हैं। इसमें कई प्रकार के समझौते हो रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने फैसला किया है कि सभी रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का नि:शुल्क ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा।

मंदिर का पैसा भगवान का है- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
मंदिर का पैसा भगवान का है और पैसे की तंगी से जूझ रहे कोऑपरेटिव बैंकों को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत कहना है।

इंडिगो संकट के बीच DGCA ने संभाला मोर्चा
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पायलटों की भारी कमी के कारण संकट से गुजर रही है। अब विमानन नियामक DGCA ने अपने निरीक्षकों को इंडिगो की उड़ानें संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

अपने ही रिसेप्सन में ऑनलाइन शामिल हुए कपल
फ्लाइट में देरी होने के कारण फ्लाइट टाइम आगे बढ़ा दिया गया। जिसके बाद लोग इंतजार करते रहे। लेकिन बाद में फ्लाइट को पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया गया। जिससे कपल को अपने ही रिसेप्सन में ऑनलाइन शामिल होना पड़ा।

Today School Assembly Headlines: जान लें विदेश की जरुरी खबर

खुफिया एजेंसी मोसाद के नए चीफ नियुक्त
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जनरल रोमन गॉफमैन को देश की बाहरी खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला निदेशक नियुक्त किया।

Published on:

06 Dec 2025 06:30 am

Hindi News / Education News / Today School Assembly Headlines: रूसियों के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा होगा जारी, रूस-भारत में हुए कई बड़े समझौते, जानें देश-दुनिया की 5 बड़ी खबरें

