Today School Assembly Headlines: रूसियों के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा होगा जारी, रूस-भारत में हुए कई बड़े समझौते, जानें देश-दुनिया की 5 बड़ी खबरें

रूसियों के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा भारत

रूस के राष्ट्रपति दो दिनों के भारत दौरे पर हैं। इसमें कई प्रकार के समझौते हो रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने फैसला किया है कि सभी रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का नि:शुल्क ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा।