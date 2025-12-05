ये है ‘लिटिल आइंस्टीन’, 12 साल की उम्र में मास्टर और 15 साल में PhD, जानिए कौन है Laurent Simons

Who Is Laurent Simons: अल्बर्ट आइंस्टाइन को सदियों से दुनियाभर के लोग जानते और समझने की कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में एक और नाम वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रहा है। केवल 15 साल की उम्र में क्वांटम फिजिक्स जैसे कठिन विषय में पीएचडी पूरी कर लेने वाले बेल्जियम की लॉरेंट साइमन्स(Laurent Simons) को अब लोग ‘लिटिल आइंस्टाइन’ कहकर बुलाने लगे हैं। इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा सचमुच अद्भुत है। 2009 में बेल्जियम में जन्मे लॉरेंट ने शुरुआती उम्र से ही अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से सभी को चकित किया। जहां उनके उम्र के बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, वहीं लॉरेंट की दुनिया किताबों, प्रयोगों और रिसर्च से घिरी रही।