प्री-प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा मध्यान्ह भोजन

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसइएल) के आदेश के अनुसार जिन स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं, वहां पीएम-पोषण योजना और क्षीर भाग्य योजना के तहत यह पोषण सुविधा तुरंत शुरू होगी। मध्यान्ह भोजन पर प्रति छात्र 6.78 रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। वर्तमान में राज्य में 1,98,270 प्री-प्राइमरी बच्चे अध्ययनरत हैं।