केपीएस के नाम पर सरकारी विद्यालय बंद करने के प्रस्ताव का विरोध

एआइडीएसओ की जिला सचिव शशिकला मेति ने कहा कि बेनाकनाकट्टी गांव के निवासियों से स्कूल को स्थानांतरित या विलय करने के लिए कोई सहमति नहीं ली गई है। गांव के अधिकांश अभिभावक किसान और खेतिहर मजदूर हैं, जो सुबह खेतों पर चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। ऐसे में गांव में ही स्कूल होने से उन्हें बच्चों की चिंता नहीं रहती। यदि स्कूल को देवरा हुब्बल्ली के केपीएस स्कूल में मिला दिया गया, तो बच्चों को रोजाना तीन किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अभिभावकों और छात्रों की मुख्य मांग है कि स्कूल को बंद न किया जाए और मौजूदा परिसर में ही चलने दिया जाए।