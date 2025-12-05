डेढ़ घंटे में होगी टीबी की पहचान

उन्होंने कहा कि सिंजेन्टा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सीएसआर कोष के अंतर्गत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए मूल्य की कुल सात मशीनें सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रदान की हैं। इनमें से तीन मशीनें विजयनगर जिला, तीन मशीनें कोलार जिला और एक मशीन केसी जनरल अस्पताल को दी गई है। ये मशीनें अत्यंत सटीक परिणाम देने में सक्षम हैं और टीबी TB को शुरुआती चरण में ही पहचानने में मदद करती हैं।