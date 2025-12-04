20 लाख की धमकी… और बेंगलुरु के इंजीनियर ने दे दी जान, सुसाइड नोट में खुला मौत का राज़

2018 में मुरली ने नांबियार दंपति के करीबी रिश्तेदार से 40×60 फीट का प्लॉट खरीदा था। जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, नांबियार दंपति ने यह कहकर 20 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी कि प्लान में उल्लंघन है और वे इसे “दबा” देंगे। मना करने पर उषा नांबियार ने GBA में शिकायत कर दी, जिसके बाद अधिकारी बार-बार साइट पर आकर परेशान करने लगे। बुधवार को ही 20 लाख रुपये देने की “आखिरी तारीख” थी और उसी दिन GBA ने मुरली को नोटिस भेजकर तलब किया था। सुबह करीब 6 बजे मुरली घर से निकले और निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर फांसी लगा ली। मृतक की मां लक्ष्मी गोविंदराजू (61) ने व्हाइटफील्ड थाने में शिकायत दर्ज कराई है।