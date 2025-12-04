यादगीर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू

यादगीर में बुधवार को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए लघु उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री शरणबसप्पा दरशनपुर ने युवाओं से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।