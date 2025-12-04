4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बैंगलोर

यादगीर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू

सरकार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 04, 2025

यादगीर में बुधवार को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए लघु उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री शरणबसप्पा दरशनपुर ने युवाओं से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

कार्यक्रम में विधायक चन्नारेड्डी पाटिल तुन्नूर ने जिला खेल स्टेडियम के विकास के लिए कुल 8 करोड़ रुपए की घोषणा का जिक्र किया। युवा सशक्तिकरण विभाग के आयुक्त आर. चेतन ने युवाओं को मोबाइल का कम उपयोग करने की सलाह दी।

जिले के गठन के बाद पहली बार आयोजित इस महोत्सव में 31 जिलों के 1,050 प्रतिभागी लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, वाद-विवाद, मल्लखंब और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। जिला प्रशासन, जिला पंचायत और युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।

04 Dec 2025 09:30 pm

