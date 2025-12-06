MBBS सीटें बढ़ीं, पर कट-ऑफ कितना रहेगा? NEET 2026 की तैयारी से पहले जान लें CBT मोड और NMC के नियम

सीटों की संख्या में इजाफे के साथ-साथ, मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। अभी तक NEET UG परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में आयोजित कराई जाती थी, लेकिन 2025 में हुई चर्चाओं के बाद 2026 से एग्जाम को कंप्यूटर मोड (CBT) में कराने की तैयारी की जा रही है। इसके कई फायदे भी बताये जा रहे हैं। जैसे यह लॉजिस्टिक्स को आसान बनाएगा, स्टूडेंट्स को यात्रा करने में होने वाली परेशानियों में कमी आएगी, दूरदराज के इलाको में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की पहुंच बेहतर होगी। साथ ही भविष्य में होने वाले NEET एग्जाम अच्छे से हो सकें, इसके लिए सरकार कई जगहों पर कंप्यूटर सेंटर बनाने की सोच रही है, जहां डिजिटल तरीके से परीक्षा ली जाएगी।