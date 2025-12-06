42 उड़ानें रद्द, किराया दस गुना बढ़ा; हजारों यात्री फंसे, लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा और अफरा तफरी मची

क्षुब्ध यात्रियों ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि इंडिगो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उड़ानों का समय सामान्य दिख रहा था, जिससे कई यात्रियों ने ऑनलाइन बोर्डिंग पास तक निकाल लिया। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है। कंकाल जानकारी देने वाले स्टाफ की चुप्पी और स्पष्ट जवाब ना मिलने से यात्रियों का गुस्सा बढ़ता गया। कई यात्रियों ने कहा कि यदि उन्हें समय पर फ्लाइट निरस्त होने की सूचना दी जाती तो वे दूसरे विकल्प चुन सकते थे।