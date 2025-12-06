प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में नेहा सिंह राठौर को झटका, हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने पर जमानत ठुकराई

सितंबर में ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था। नेहा ने शीर्ष अदालत से FIR रिकॉर्ड में दखल देने, या कम से कम अंतरिम राहत देने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि FIR की जांच में अदालत का हस्तक्षेप उचित नही। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। नेहा चाहें तो ट्रायल प्रक्रिया के दौरान आरोप चुनौती दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए किसी अंतरिम राहत का आधार नहीं बनता। इस तरह, शीर्ष अदालत ने भी उन्हें तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया था।