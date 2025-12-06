6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में चली थी देश की पहली वंदे भारत, अब 14 वंदे भारत दौड़ रहीं, 15वीं शुरू होने को तैयार

First Vande Bharat Express : उत्तरप्रदेश में देश की पहली वंदेभारत ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। आज स्थिति यह है कि राज्य में 14 वंदे भारत ट्रेनें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, जबकि 15वीं ट्रेन जल्द ही पटरी पर उतरने वाली है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 06, 2025

वारणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन।

वारणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन, PC- PMO India

लखनऊ(First Vande Bharat Express) : उत्तर प्रदेश वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। दिलचस्प बात यह है कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी यूपी से ही चली थी और आज स्थिति यह है कि राज्य में 14 वंदे भारत ट्रेनें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, जबकि 15वीं ट्रेन जल्द ही पटरी पर उतरने वाली है।

नई दिल्ली-वाराणसी रूट से हुई थी शुरुआत

भारत की पहली सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन-18) को 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। यह ट्रेन नई दिल्ली–वाराणसी रूट पर चली और इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश के वंदे भारत नेटवर्क में पहला पड़ाव बना।

यूपी में चल रहीं 14 वंदे भारत ट्रेन

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 14 वंदे भारत ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चल रही हैं, जिनसे न सिर्फ इंटरसिटी कनेक्टिविटी तेज हुई है, बल्कि पड़ोसी राज्यों- बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के शहर भी हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ गए हैं। 15वीं ट्रेन भी अगले सप्ताह से शुरू होने की तैयारी में है, जिससे यूपी देश का पहला राज्य बनने की ओर है जहां वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या सबसे अधिक होगी।

यहां देखें वंदे भारत ट्रेनों की लिस्ट...(Vande Bharat train list in UP)

  1. ट्रेन नंबर 22435/22436 → वाराणसी - नई दिल्ली - वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
  2. ट्रेन नंबर 20171/20172 → रानी कमलापति (भोपाल) - हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस
  3. ट्रेन नंबर 22457/22458 → आनंद विहार टर्मिनल - देहरादून - आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस
  4. ट्रेन नंबर 22549/22550 → गोरखपुर - प्रयागराज - गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
  5. ट्रेन नंबर 22415/22416 → वाराणसी - नई दिल्ली - वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
  6. ट्रेन नंबर 22425/22426 → अयोध्या कैंट - आनंद विहार टर्मिनल - अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस
  7. ट्रेन नंबर 22345/22346 → पटना - गोमती नगर (लखनऊ) - पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
  8. ट्रेन नंबर 20887/20888 → रांची - बनारस - रांची वंदे भारत एक्सप्रेस
  9. ट्रेन नंबर 22545/22546 → लखनऊ - देहरादून - लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस
  10. ट्रेन नंबर 22490/22489 → मेरठ सिटी - लखनऊ - मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस
  11. ट्रेन नंबर 20981/20982 → उदयपुर - आगरा कैंट - उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
  12. ट्रेन नंबर 22500/22499 → वाराणसी - देवघर - वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
  13. ट्रेन नंबर 20176/20175 → आगरा कैंट - बनारस - आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस
  14. ट्रेन नंबर 26502/26501 → गोरखपुर - पाटलिपुत्र (पटना) - गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

इन ट्रेनों के अलावा ट्रेन नंबर 26503/26504 सहारनपुर–गोमतीनगर–सहारनपुर यह ट्रेन 9 दिसंबर से सहारनपुर से और 10 दिसंबर से गोमतीनगर से अपनी सेवाएं शुरू करेगी। रास्ते में कुल सात स्टेशनों पर ठहराव होगा। डालीगंज, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की।

ये भी पढ़ें

‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार
मऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में चली थी देश की पहली वंदे भारत, अब 14 वंदे भारत दौड़ रहीं, 15वीं शुरू होने को तैयार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

केशव प्रसाद बोले – अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो ढहा देंगे, औवैसी का पलटवार

लखनऊ

‘इन 5 तरीकों से अश्लील वीडियो बनाओ’… नहीं तो नर्क बना दूंगा जिंदगी

Image Generated By Gemini.
लखनऊ

प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में नेहा सिंह राठौर को झटका, हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने पर जमानत ठुकराई

अदालत ने कहा-‘जांच में सहयोग नहीं’, सोशल मीडिया टिप्पणी पर बढ़ी कानूनी मुश्किलें (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
लखनऊ

UPSSC PET Result 2025 जारी होने के बाद क्या है आगे का प्रोसेस, इतने पदों पर होनी है भर्ती

UPSSC PET
शिक्षा

जेल में गायत्री प्रजापति पर हमला आकस्मिक, जांच में साजिश नहीं मिली; प्रशासन ने मामला किया बंद

जेल अस्पताल में गायत्री प्रजापति पर हमला,अचानक भड़का विवाद (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.