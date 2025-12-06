यूपी में चली थी देश की पहली वंदे भारत, अब 14 वंदे भारत दौड़ रहीं, 15वीं शुरू होने को तैयार

वारणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन, PC- PMO India
लखनऊ(First Vande Bharat Express) : उत्तर प्रदेश वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। दिलचस्प बात यह है कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी यूपी से ही चली थी और आज स्थिति यह है कि राज्य में 14 वंदे भारत ट्रेनें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, जबकि 15वीं ट्रेन जल्द ही पटरी पर उतरने वाली है।
भारत की पहली सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन-18) को 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। यह ट्रेन नई दिल्ली–वाराणसी रूट पर चली और इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश के वंदे भारत नेटवर्क में पहला पड़ाव बना।
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 14 वंदे भारत ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चल रही हैं, जिनसे न सिर्फ इंटरसिटी कनेक्टिविटी तेज हुई है, बल्कि पड़ोसी राज्यों- बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के शहर भी हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ गए हैं। 15वीं ट्रेन भी अगले सप्ताह से शुरू होने की तैयारी में है, जिससे यूपी देश का पहला राज्य बनने की ओर है जहां वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या सबसे अधिक होगी।
इन ट्रेनों के अलावा ट्रेन नंबर 26503/26504 सहारनपुर–गोमतीनगर–सहारनपुर यह ट्रेन 9 दिसंबर से सहारनपुर से और 10 दिसंबर से गोमतीनगर से अपनी सेवाएं शुरू करेगी। रास्ते में कुल सात स्टेशनों पर ठहराव होगा। डालीगंज, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की।
