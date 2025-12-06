यूपी में चली थी देश की पहली वंदे भारत, अब 14 वंदे भारत दौड़ रहीं, 15वीं शुरू होने को तैयार

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 14 वंदे भारत ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चल रही हैं, जिनसे न सिर्फ इंटरसिटी कनेक्टिविटी तेज हुई है, बल्कि पड़ोसी राज्यों- बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के शहर भी हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ गए हैं। 15वीं ट्रेन भी अगले सप्ताह से शुरू होने की तैयारी में है, जिससे यूपी देश का पहला राज्य बनने की ओर है जहां वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या सबसे अधिक होगी।