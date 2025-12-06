6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार

Govind Rajbhar Love Story : मऊ पुलिस ने एक सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम रखा था। आरोपी एक नाबालिग लड़की को बाइक पर बिठाकर भगा ले गया था।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 06, 2025

पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, PC-X

मऊ : मऊ पुलिस ने आजमगढ़ रेंज के सबसे वांछित अपराधियों में शुमार 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश गोविंद राजभर को आखिरकार धर दबोचा। हलधरपुर थाना क्षेत्र के कीरत सराय गांव का यह सरफिरा आशिक कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर भगा ले गया था। इसके बाद परिजनों ने POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस की स्पेशल टीम ने शुक्रवार देर रात गोविंद को एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया। उसके खिलाफ कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें दो पुराने और एक नया POCSO का मामला शामिल है।

मऊ के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया, आरोपी महिलाओं से संबंधित अपराधों में लगातार संलिप्त रहा है। नाबालिग को बहला-फुसलाकर आरोपी भगा ले गया था। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमने उसे पकड़ लिया। अब उसे जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिखा पछतावा

मऊ नगर कोतवाली में मीडिया के सामने पेश किए गए गोविंद के चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं था। हंसते-मुस्कुराते हुए उसने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, 'मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है।' लड़की ने मेरा साथ दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने भी मेरे पक्ष में बयान दिया है। बस उम्र की दिक्कत है, इसी वजह से केस हुआ। जेल से छूटते ही हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारा प्यार अमर रहेगा। तमंचा क्यों रखता है? जवाब: “जब अपना कोई नहीं होता और पूरा गांव दुश्मन बन जाए, तो बचने के लिए कुछ तो रखना पड़ता है।

पुलिस का कहना है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है। परिजन गुस्से में हैं, जबकि गोविंद अभी भी अपने 'अमर प्रेम' की बात कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / ‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

मऊ

Mau News: हंसते हंसते जेल गया 50 हजार का इनामिया आशिक, कट्टे के बल पर दो बार प्रेमिका को ले कर हो चुका है फरार

मऊ

Mau Crime News: ट्रक में तहखाना बना कर बिहार जा रही थी 10 लाख की शराब, पुलिस ने दौड़कर ट्रक सहित पकड़ा

Mau news
मऊ

Mau News: दर्दनाक, दोस्त की शादी में आए जीएसटी दरोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

Mau news
मऊ

Mau News: रोडवेज बस की चपेट के आया साइकिल सवार, घण्टों जाम रहा गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.