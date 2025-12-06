‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार

पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, PC-X
मऊ : मऊ पुलिस ने आजमगढ़ रेंज के सबसे वांछित अपराधियों में शुमार 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश गोविंद राजभर को आखिरकार धर दबोचा। हलधरपुर थाना क्षेत्र के कीरत सराय गांव का यह सरफिरा आशिक कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर भगा ले गया था। इसके बाद परिजनों ने POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस की स्पेशल टीम ने शुक्रवार देर रात गोविंद को एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया। उसके खिलाफ कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें दो पुराने और एक नया POCSO का मामला शामिल है।
मऊ के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया, आरोपी महिलाओं से संबंधित अपराधों में लगातार संलिप्त रहा है। नाबालिग को बहला-फुसलाकर आरोपी भगा ले गया था। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमने उसे पकड़ लिया। अब उसे जेल भेजा जा रहा है।
मऊ नगर कोतवाली में मीडिया के सामने पेश किए गए गोविंद के चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं था। हंसते-मुस्कुराते हुए उसने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, 'मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है।' लड़की ने मेरा साथ दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने भी मेरे पक्ष में बयान दिया है। बस उम्र की दिक्कत है, इसी वजह से केस हुआ। जेल से छूटते ही हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारा प्यार अमर रहेगा। तमंचा क्यों रखता है? जवाब: “जब अपना कोई नहीं होता और पूरा गांव दुश्मन बन जाए, तो बचने के लिए कुछ तो रखना पड़ता है।
पुलिस का कहना है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है। परिजन गुस्से में हैं, जबकि गोविंद अभी भी अपने 'अमर प्रेम' की बात कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
