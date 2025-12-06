‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार

मऊ नगर कोतवाली में मीडिया के सामने पेश किए गए गोविंद के चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं था। हंसते-मुस्कुराते हुए उसने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, 'मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है।' लड़की ने मेरा साथ दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने भी मेरे पक्ष में बयान दिया है। बस उम्र की दिक्कत है, इसी वजह से केस हुआ। जेल से छूटते ही हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारा प्यार अमर रहेगा। तमंचा क्यों रखता है? जवाब: “जब अपना कोई नहीं होता और पूरा गांव दुश्मन बन जाए, तो बचने के लिए कुछ तो रखना पड़ता है।