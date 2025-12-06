Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

Mau Police: मऊ पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही सख्त कार्रवाई में शुक्रवार को बड़ी सफलता हासिल की। भीटी चौराहे पर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार से खतरनाक स्टंट करने और राह चलती महिलाओं व स्कूली बच्चों पर फब्तियां कसने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडेय की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। सुबह करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक तेज रफ्तार कार को रोका, जिसकी छत पर बैठा युवक स्टंट कर रहा था और सीटी बजाकर सड़क पर गुजरने वाली महिलाओं और बच्चों पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था।
पूछताछ में चालक की पहचान मो. आदाब (35 वर्ष), निवासी निजामाबाद, आजमगढ़ के रूप में हुई, जबकि छत पर स्टंट कर रहा युवक महेन्द्र कुमार भारती (48 वर्ष), निवासी हनुमाननगर, भीटी, मऊ पाया गया। कार पर नंबर प्लेट न होने पर चेसिस नंबर से जांच की गई, जिसमें वाहन संख्या UP54 BB 7737 रजिस्टर मिली।
चालक के नशे में होने की आशंका पर जब ब्रेथ एनालाइज़र से जांच की गई, तो उसमें 183 MG अल्कोहल की मात्रा पाई गई। पुलिस के अनुसार दोनों युवक नशे की हालत में सार्वजनिक मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे, जिससे आमजन के जीवन को गंभीर खतरा हो सकता था।
पुलिस ने कार को मौके पर ही सीज़ कर लिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ स्टंटबाजी, महिलाओं पर फब्तियां कसने और यातायात नियमों के उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
