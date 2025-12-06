Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

Mau Police: मऊ पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही सख्त कार्रवाई में शुक्रवार को बड़ी सफलता हासिल की। भीटी चौराहे पर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार से खतरनाक स्टंट करने और राह चलती महिलाओं व स्कूली बच्चों पर फब्तियां कसने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया।