6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

भीटी चौराहे पर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार से खतरनाक स्टंट करने और राह चलती महिलाओं व स्कूली बच्चों पर फब्तियां कसने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 06, 2025

Mau Police: मऊ पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही सख्त कार्रवाई में शुक्रवार को बड़ी सफलता हासिल की। भीटी चौराहे पर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार से खतरनाक स्टंट करने और राह चलती महिलाओं व स्कूली बच्चों पर फब्तियां कसने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडेय की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। सुबह करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक तेज रफ्तार कार को रोका, जिसकी छत पर बैठा युवक स्टंट कर रहा था और सीटी बजाकर सड़क पर गुजरने वाली महिलाओं और बच्चों पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था।

पूछताछ में चालक की पहचान मो. आदाब (35 वर्ष), निवासी निजामाबाद, आजमगढ़ के रूप में हुई, जबकि छत पर स्टंट कर रहा युवक महेन्द्र कुमार भारती (48 वर्ष), निवासी हनुमाननगर, भीटी, मऊ पाया गया। कार पर नंबर प्लेट न होने पर चेसिस नंबर से जांच की गई, जिसमें वाहन संख्या UP54 BB 7737 रजिस्टर मिली।

चालक के नशे में होने की आशंका पर जब ब्रेथ एनालाइज़र से जांच की गई, तो उसमें 183 MG अल्कोहल की मात्रा पाई गई। पुलिस के अनुसार दोनों युवक नशे की हालत में सार्वजनिक मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे, जिससे आमजन के जीवन को गंभीर खतरा हो सकता था।

पुलिस ने कार को मौके पर ही सीज़ कर लिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ स्टंटबाजी, महिलाओं पर फब्तियां कसने और यातायात नियमों के उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 06:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: हंसते हंसते जेल गया 50 हजार का इनामिया आशिक, कट्टे के बल पर दो बार प्रेमिका को ले कर हो चुका है फरार

मऊ

Mau Crime News: ट्रक में तहखाना बना कर बिहार जा रही थी 10 लाख की शराब, पुलिस ने दौड़कर ट्रक सहित पकड़ा

Mau news
मऊ

Mau News: दर्दनाक, दोस्त की शादी में आए जीएसटी दरोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

Mau news
मऊ

Mau News: रोडवेज बस की चपेट के आया साइकिल सवार, घण्टों जाम रहा गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग

Mau
मऊ

Mau News: दस वर्षीय बेटी से पिता करता है गन्दा काम, मां ने लगाया पति पर सनसनीखेज आरोप

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.