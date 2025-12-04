Mau News: रोडवेज बस की चपेट के आया साइकिल सवार, घण्टों जाम रहा गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग

बाद में शाम चार बजे एसडीएम मुहम्मदाबाद गोहना अभिषेक गोस्वामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने और आरोपी बस चालक व परिचालक की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और करीब तीन घंटे बाद जाम समाप्त कराया गया। इस दौरान मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। इसके पहले भी मुहम्मदाबाद में एक और शहर के शीतला मंदिर के पास रोडवेज की टक्कर से 3 मौत हो गईं थीं जबकि कई लोग घायल हो गए थे