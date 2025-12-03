मऊ में गौ-तस्करों से मुठभेड़ – पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक घायल, छह गिरफ्तार, बड़े ट्रेलर में भरी थीं दर्जनों गायें-बछड़े

मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और गौ-तस्करों के बीच सामना हो गया। मुखबिर की सूचना पर रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने ट्रक से ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी बबलू यादव के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके 5 साथी मौके पर ही दबोच लिए गए। ट्रेलर में बिहार नंबर का बड़ा वाहन था, जिसमें दर्जनों गायें और बछड़े ठूंसकर ले जाए जा रहे थे।
दोहरीघाट के तारनपुर हाईवे पर सीओ जितेंद्र सिंह टीम के साथ चेकिंग में जुटे थे। इसी दौरान गोरखपुर की ओर से आ रहा बड़ा ट्रेलर संदिग्ध नजर आया। रोकने पर तस्करों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।
सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी गैंग के सदस्य बेहद शातिर और सक्रिय तस्कर हैं, जो गायों और उनके बच्चों को अवैध रूप से बिहार ले जाकर गोकशी के लिए सप्लाई करते थे। पुलिस ने ट्रेलर से सभी गौ-वंशों को सुरक्षित निकाल लिया है और सातों आरोपियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
