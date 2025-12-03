मऊ में गौ-तस्करों से मुठभेड़ – पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक घायल, छह गिरफ्तार, बड़े ट्रेलर में भरी थीं दर्जनों गायें-बछड़े

मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और गौ-तस्करों के बीच सामना हो गया। मुखबिर की सूचना पर रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने ट्रक से ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी बबलू यादव के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके 5 साथी मौके पर ही दबोच लिए गए। ट्रेलर में बिहार नंबर का बड़ा वाहन था, जिसमें दर्जनों गायें और बछड़े ठूंसकर ले जाए जा रहे थे।