Mau News: अत्यधिक ठंड से विद्यालयों का बदला समय, जिलाधिकारी ने दिया बड़ा आदेश

भीषण ठंड को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। मऊ जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।