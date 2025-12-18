18 दिसंबर 2025,

Mau Police: पुलिस ने दुष्कर्मी के मुहल्ले में बजा दी डुगडुगी

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक फरार आरोपी दानिश के खिलाफ डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई। यह कार्रवाई मुहल्ला हट्ठी मदारी और आसपास के इलाकों में धारा 84 BNSS के तहत की गई।

Abhishek Singh

Dec 18, 2025

Mau Police: मऊ जिले की कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक फरार आरोपी दानिश के खिलाफ डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई। यह कार्रवाई मुहल्ला हट्ठी मदारी और आसपास के इलाकों में धारा 84 BNSS के तहत की गई।

दानिश, जो अकबर उर्फ मिंटू का पुत्र है और हट्ठी मदारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ का निवासी है, पॉक्सो एक्ट के एक मामले में वांछित था। वह अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सं0-1 जनपद मऊ) में लंबे समय से उपस्थित नहीं हो रहा था।

पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बजा दी डुगडुगी

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ इलामारन जी के आदेश और क्षेत्राधिकारी नगर मऊ अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। यह अभियान अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध, विशेषकर लंबे समय से फरार चल रहे वांछित/पुरस्कार घोषित और गैर-जमानती वारंटी की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में, प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह मुनादी कराई और धारा 84 BNSS का तामीला सुनिश्चित किया।

#Crime

Published on:

18 Dec 2025 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Police: पुलिस ने दुष्कर्मी के मुहल्ले में बजा दी डुगडुगी

