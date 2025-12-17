Mau News: मऊ के बीयर बार में हुई मारपीट, तस्वीर हुआ वायरल

Pc: Patrika
Mau Crime: मऊ जनपद के बलिया मोड़ स्थित एक बियर बार में पैसे मांगना संचालक को भारी पड़ गया। शनिवार देर रात बदमाशों के एक समूह ने बियर बार संचालक और उनके बेटे पर लाठी-डंडों, बोतलों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना 13 दिसंबर की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। ख्वाजाजहांपुर बलिया मोड़ पर स्थित चेतक रेस्टोरेंट (बियर बार) के संचालक मुराली सिंह उस समय काउंटर पर बैठे थे, तभी 8 से 9 युवक बार में घुस आए। आरोप है कि हमलावरों ने बिना भुगतान किए एक के बाद एक करीब 15 बियर मंगवाईं।
मुराली सिंह के अनुसार, जब उन्होंने बियर के पैसे मांगे तो युवक गाली-गलौज करने लगे और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि रोहित सिंह, दुर्गेश सिंह, विनयकांत सिंह, प्रदीप वर्मा, शुभम सहित 7-8 अन्य लोगों ने बोतलों और लोहे की रॉड से मुराली सिंह और उनके बेटे पर हमला कर दिया।
हमले में मुराली सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उन्हें करीब 15 टांके लगाने पड़े। पूरी घटना बार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
