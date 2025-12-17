Mau News: मऊ के बीयर बार में हुई मारपीट, तस्वीर हुआ वायरल

घटना 13 दिसंबर की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। ख्वाजाजहांपुर बलिया मोड़ पर स्थित चेतक रेस्टोरेंट (बियर बार) के संचालक मुराली सिंह उस समय काउंटर पर बैठे थे, तभी 8 से 9 युवक बार में घुस आए। आरोप है कि हमलावरों ने बिना भुगतान किए एक के बाद एक करीब 15 बियर मंगवाईं।