Crime News: बलिया के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड का आरोपी मऊ में किया सरेंडर

Mau news, Pc: Patrika
Mau Crime News: मऊ जिले के थाना कोतवाली में राहुल यादव उर्फ आयुष यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने आत्म समर्पण कर दिया। इस दौरान रॉबिन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, जिसका एविडेंस मेरे पास है। पुलिस प्रशासन के द्वारा परिवार को परेशान किए जाने के कारण और पुलिस अधीक्षक एवं बड़े अधिकारियों के कहने पर मैं मऊ जिले के शहर कोतवाली में आत्मसमर्पण करने आया हूं। उसने कहा कि पुलिस अपनी जांच करें अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले।
आपको बता दें कि बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र में बीते 13 दिसंबर को राहुल यादव उर्फ आयुष यादव पुत्र बच्चा यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मुख्य आरोपी.. रॉबिन सिंह था। उसके सहयोगियों में रोहित, राज और पवन सिंह हैं जिसपर पर उभांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले एक महिला सहित कुल 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है।
रॉबिन सिंह पर मऊ जिले के थाना रामपुर क्षेत्र में समीर उर्फ मंटू को 25 नवंबर को सहयोगियों के साथ जानलेवा हमला करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल समीर कुमार की 18 दिसंबर को लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई थी
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग