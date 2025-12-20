Crime News: बलिया के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड का आरोपी मऊ में किया सरेंडर

Mau Crime News: मऊ जिले के थाना कोतवाली में राहुल यादव उर्फ आयुष यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने आत्म समर्पण कर दिया। इस दौरान रॉबिन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, जिसका एविडेंस मेरे पास है। पुलिस प्रशासन के द्वारा परिवार को परेशान किए जाने के कारण और पुलिस अधीक्षक एवं बड़े अधिकारियों के कहने पर मैं मऊ जिले के शहर कोतवाली में आत्मसमर्पण करने आया हूं। उसने कहा कि पुलिस अपनी जांच करें अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले।