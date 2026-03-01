Mau News: मऊ में बनेगा एक नया थाना, तैयारियां तेज



जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तहसील प्रशासन को प्रस्तावित स्थानों के लिए भूमि चिह्नित कर आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की तैयारी चल रही है।

बताया जाता है कि वर्ष 2019 से ही क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए दुबारी पुलिस चौकी को थाना का दर्जा देने की मांग उठती रही है। इसके अलावा सिपाह इब्राहिमाबाद, दरगाह और तिनहरी में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने तथा संवेदनशील माने जाने वाले नंदौर क्षेत्र में पुलिस सहायता केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी लंबे समय से लंबित था।