Mau News: 37 लाख की चोरी का राजफाश, शातिर अंतर्जनपदीय चोर गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन (आईपीएस) के निर्देश पर जिले में घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर कृश राजपूत के निर्देशन में कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और सर्विलांस टीम संदिग्ध लोगों की निगरानी कर रही थी। पुलिस ने करीब 42 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई।