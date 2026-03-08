सांड से टकराई एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन में फंसा शव, नायकडीह हॉल्ट पर एक घंटे तक अफरा-तफरी

करीब एक घंटे तक चली कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे कर्मचारियों ने सांड के शव को इंजन से बाहर निकाला। इसके बाद इंजन की जांच की गई और ट्रैक को सुरक्षित घोषित किया गया। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।

घटना के कारण कुछ समय के लिए रेल संचालन प्रभावित रहा, हालांकि रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से ट्रैक को जल्द ही सुचारू कर दिया गया। इस घटना के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास आवारा पशुओं की मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता भी देखने को मिला।