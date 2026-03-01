Mau News: तिलक के दिन पिता की हुई मौत तो होने वाले ससुर ने उठाई बहू की जिम्मेदारी, करेंगे कन्यादान

शादी की रस्मों के तहत 6 मार्च को तिलक और 9 मार्च को विवाह की तिथि निर्धारित की गई थी। शुक्रवार की सुबह से ही घर में तिलक की तैयारियां चल रही थीं और रिश्तेदारों के साथ कई गाड़ियां भी पहुंच चुकी थीं।

इसी दौरान अचानक लालबदन प्रजापति के सीने में तेज दर्द उठा। परिजन उन्हें संभाल पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि उनकी चार बेटियां हैं, जिनमें अर्चना दूसरे नंबर पर हैं।