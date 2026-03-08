Mau News: फोटो खिंचवाने को लेकर बारात में बवाल, बाराती-घराती भिड़े, सिर फूटा, कई घायल, कुर्सियां चलीं

थाना दक्षिण टोला प्रभारी बसंत लाल ने बताया कि सोनकर बस्ती में आई बारात के दौरान फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कुछ लोगों के बीच मारपीट और कुर्सियां चलने की घटना हुई। पुलिस के पहुंचने पर स्थिति को संभाल लिया गया और विवाह संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।