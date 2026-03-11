Weather update: मऊ में मौसम का बदला मिजाज, गर्मी के बीच छाया कोहरा, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार



मौसम में इस बदलाव से दिन के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि दोपहर के समय धूप अभी भी तेज रहेगी। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की देखभाल करें, खासकर जिन फसलों की कटाई या भंडारण का समय चल रहा है।

फिलहाल मऊ में मौसम का यह बदला हुआ रूप लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां गर्मी के बीच कोहरे और संभावित बारिश ने मौसम को कुछ हद तक सुहावना बना दिया है।