21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Crime: दोहरे हत्याकांड का इनामी आरोपी कोर्ट जाते समय लंगड़ाया, कोतवाली पुलिस पर पिटाई का आरोप

दोहरे हत्याकांड के 50 हजार के इनामी आरोपी रोबिन सिंह का नाटकीय आत्मसमर्पण अब एक नए विवाद की वजह बनता नजर आ रहा है। जिस आरोपी ने शनिवार शाम पूरे परिवार और अधिवक्ता के साथ मऊ कोतवाली पहुंचकर कानून के सामने सरेंडर किया था, वही आरोपी रविवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले जाते समय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 21, 2025

Mau news

Mau News, Pc: Patrika

Mau- Ballia News: मऊ–बलिया में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के 50 हजार के इनामी आरोपी रोबिन सिंह का नाटकीय आत्मसमर्पण अब एक नए विवाद की वजह बनता नजर आ रहा है। जिस आरोपी ने शनिवार शाम पूरे परिवार और अधिवक्ता के साथ मऊ कोतवाली पहुंचकर कानून के सामने सरेंडर किया था, वही आरोपी रविवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले जाते समय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दिया।

दोहरे हत्याकांड का में है आरोपी

मऊ और बलिया जनपद में हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी तथा 50 हजार रुपये का इनामिया रोबिन सिंह बीते शनिवार की शाम अचानक मऊ कोतवाली थाने पहुंचा था। परिवार और अधिवक्ता की मौजूदगी में किए गए इस आत्मसमर्पण को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर पहले ही सवाल उठने लगे थे।
इसी क्रम में रविवार को जब मऊ पुलिस रोबिन सिंह को कोतवाली से न्यायालय में पेश करने के लिए ले गई, तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जो आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते समय अपने दोनों पैरों पर सामान्य रूप से चलता हुआ नजर आया था, वही थाने से बाहर निकलते समय लंगड़ाते हुए दिखाई दिया।

मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल किए जाने पर रोबिन सिंह ने सीधे तौर पर मऊ कोतवाली पुलिस पर दुर्व्यवहार और पिटाई का आरोप लगाया। उसने कहा कि कोतवाली में उसके साथ “अच्छा व्यवहार नहीं किया गया”, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।

अब इस पूरे मामले ने पुलिस हिरासत में आरोपी के साथ व्यवहार को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी के आरोपों के बाद मऊ पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर उंगलियां उठ रही हैं, वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस आरोप पर क्या सफाई देता है और जांच की दिशा किस ओर जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 05:11 pm

Published on:

21 Dec 2025 05:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime: दोहरे हत्याकांड का इनामी आरोपी कोर्ट जाते समय लंगड़ाया, कोतवाली पुलिस पर पिटाई का आरोप

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime News: बलिया के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड का आरोपी मऊ में किया सरेंडर

Mau news
मऊ

Mau Crime: मारपीट में घायल दलित युवक की मौत, लापरवाही पर थानाध्यक्ष पर हुआ एक्शन

Mau news
मऊ

Mau News: अत्यधिक ठंड से विद्यालयों का बदला समय, जिलाधिकारी ने दिया बड़ा आदेश

Mau news
मऊ

Mau Police: पुलिस ने दुष्कर्मी के मुहल्ले में बजा दी डुगडुगी

मऊ

Mau Cold Weather: मऊ में कुहरे का कहर, 24 घंटे में तीन की मौत

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.