Mau Crime: दोहरे हत्याकांड का इनामी आरोपी कोर्ट जाते समय लंगड़ाया, कोतवाली पुलिस पर पिटाई का आरोप

Mau News, Pc: Patrika
Mau- Ballia News: मऊ–बलिया में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के 50 हजार के इनामी आरोपी रोबिन सिंह का नाटकीय आत्मसमर्पण अब एक नए विवाद की वजह बनता नजर आ रहा है। जिस आरोपी ने शनिवार शाम पूरे परिवार और अधिवक्ता के साथ मऊ कोतवाली पहुंचकर कानून के सामने सरेंडर किया था, वही आरोपी रविवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले जाते समय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दिया।
मऊ और बलिया जनपद में हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी तथा 50 हजार रुपये का इनामिया रोबिन सिंह बीते शनिवार की शाम अचानक मऊ कोतवाली थाने पहुंचा था। परिवार और अधिवक्ता की मौजूदगी में किए गए इस आत्मसमर्पण को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर पहले ही सवाल उठने लगे थे।
इसी क्रम में रविवार को जब मऊ पुलिस रोबिन सिंह को कोतवाली से न्यायालय में पेश करने के लिए ले गई, तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जो आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते समय अपने दोनों पैरों पर सामान्य रूप से चलता हुआ नजर आया था, वही थाने से बाहर निकलते समय लंगड़ाते हुए दिखाई दिया।
मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल किए जाने पर रोबिन सिंह ने सीधे तौर पर मऊ कोतवाली पुलिस पर दुर्व्यवहार और पिटाई का आरोप लगाया। उसने कहा कि कोतवाली में उसके साथ “अच्छा व्यवहार नहीं किया गया”, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।
अब इस पूरे मामले ने पुलिस हिरासत में आरोपी के साथ व्यवहार को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी के आरोपों के बाद मऊ पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर उंगलियां उठ रही हैं, वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस आरोप पर क्या सफाई देता है और जांच की दिशा किस ओर जाती है।
