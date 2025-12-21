Mau Crime: दोहरे हत्याकांड का इनामी आरोपी कोर्ट जाते समय लंगड़ाया, कोतवाली पुलिस पर पिटाई का आरोप

मऊ और बलिया जनपद में हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी तथा 50 हजार रुपये का इनामिया रोबिन सिंह बीते शनिवार की शाम अचानक मऊ कोतवाली थाने पहुंचा था। परिवार और अधिवक्ता की मौजूदगी में किए गए इस आत्मसमर्पण को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर पहले ही सवाल उठने लगे थे।

इसी क्रम में रविवार को जब मऊ पुलिस रोबिन सिंह को कोतवाली से न्यायालय में पेश करने के लिए ले गई, तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जो आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते समय अपने दोनों पैरों पर सामान्य रूप से चलता हुआ नजर आया था, वही थाने से बाहर निकलते समय लंगड़ाते हुए दिखाई दिया।