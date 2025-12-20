Mau Crime: मारपीट में घायल दलित युवक की मौत, लापरवाही पर थानाध्यक्ष पर हुआ एक्शन

Mau news,, Pc: Patrika
Mau Police: मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में 25 नवंबर को हुई मारपीट की घटना में घायल एक दलित युवक की लखनऊ के केजीएमयू में उपचार के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद रामपुर थाने पर एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
मृतक की पहचान बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नंबर 2, नगर पंचायत बेल्थरारोड निवासी समीर कुमार के रूप में हुई है। मृतक के भाई सुमित कुमार ने बताया कि 25 नवंबर की शाम मयारी गांव के पास नहर के समीप चार पहिया वाहन सवार चार नामजद और दो अज्ञात लोगों ने उनके भाई की बेरहमी से पिटाई की थी। आरोप है कि हमलावरों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए समीर कुमार को अधमरा कर दिया था।
घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल समीर कुमार को जिला अस्पताल मऊ में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां से बाद में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेजा गया। गुरुवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने घटना के करीब 12 दिन बाद 7 दिसंबर को चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि समीर नामक युवक पर रॉबिन सिंह और उसके गिरोह के लोगों ने जानलेवा हमला किया था। उन्होंने यह भी बताया कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध लोगों की शिकायतें थीं कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद तत्काल प्रभाव से रामपुर थाना अध्यक्ष कंचन को हटा दिया गया है। थानाध्यक्ष कंचन के विरुद्ध जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि जांच में दोषी पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीउup।
