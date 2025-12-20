20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Crime: मारपीट में घायल दलित युवक की मौत, लापरवाही पर थानाध्यक्ष पर हुआ एक्शन

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि समीर नामक युवक पर रॉबिन सिंह और उसके गिरोह के लोगों ने जानलेवा हमला किया था। उन्होंने यह भी बताया कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध लोगों की शिकायतें थीं कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई नहीं की। इसके बाद तत्काल प्रभाव से रामपुर थाना अध्यक्ष कंचन को हटा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 20, 2025

Mau news

Mau news,, Pc: Patrika

Mau Police: मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में 25 नवंबर को हुई मारपीट की घटना में घायल एक दलित युवक की लखनऊ के केजीएमयू में उपचार के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद रामपुर थाने पर एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

मृतक की पहचान बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नंबर 2, नगर पंचायत बेल्थरारोड निवासी समीर कुमार के रूप में हुई है। मृतक के भाई सुमित कुमार ने बताया कि 25 नवंबर की शाम मयारी गांव के पास नहर के समीप चार पहिया वाहन सवार चार नामजद और दो अज्ञात लोगों ने उनके भाई की बेरहमी से पिटाई की थी। आरोप है कि हमलावरों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए समीर कुमार को अधमरा कर दिया था।

घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल समीर कुमार को जिला अस्पताल मऊ में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां से बाद में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेजा गया। गुरुवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

तहरीर देने के सात दिन बाद दर्ज हुआ था FIR

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने घटना के करीब 12 दिन बाद 7 दिसंबर को चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि समीर नामक युवक पर रॉबिन सिंह और उसके गिरोह के लोगों ने जानलेवा हमला किया था। उन्होंने यह भी बताया कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध लोगों की शिकायतें थीं कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई नहीं की।

इसके बाद तत्काल प्रभाव से रामपुर थाना अध्यक्ष कंचन को हटा दिया गया है। थानाध्यक्ष कंचन के विरुद्ध जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि जांच में दोषी पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीउup।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 06:51 am

Published on:

20 Dec 2025 06:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime: मारपीट में घायल दलित युवक की मौत, लापरवाही पर थानाध्यक्ष पर हुआ एक्शन

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: अत्यधिक ठंड से विद्यालयों का बदला समय, जिलाधिकारी ने दिया बड़ा आदेश

Mau news
मऊ

Mau Police: पुलिस ने दुष्कर्मी के मुहल्ले में बजा दी डुगडुगी

मऊ

Mau Cold Weather: मऊ में कुहरे का कहर, 24 घंटे में तीन की मौत

Mau
मऊ

Mau News: प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील में कीड़े मिलने से हड़कंप

Mau news
मऊ

Mau News: मऊ के बीयर बार में हुई मारपीट, तस्वीर हुआ वायरल

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.