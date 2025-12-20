Mau Crime: मारपीट में घायल दलित युवक की मौत, लापरवाही पर थानाध्यक्ष पर हुआ एक्शन

मृतक की पहचान बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नंबर 2, नगर पंचायत बेल्थरारोड निवासी समीर कुमार के रूप में हुई है। मृतक के भाई सुमित कुमार ने बताया कि 25 नवंबर की शाम मयारी गांव के पास नहर के समीप चार पहिया वाहन सवार चार नामजद और दो अज्ञात लोगों ने उनके भाई की बेरहमी से पिटाई की थी। आरोप है कि हमलावरों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए समीर कुमार को अधमरा कर दिया था।